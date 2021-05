Il primo sole caldo in questi giorni ha entusiasmato tutti ma con le prime giornate in spiaggia o in bicicletta arrivano anche i primi arrossamenti e le prime scottature sul viso.

Esporsi al sole e all’aria aperta senza un adeguato protettivo, porta a ritrovarsi il viso screpolato prima ancora di aver conquistato un po’ di abbronzatura. Invece di lamentarci, ricordiamoci di spalmare una crema protettiva, prima della prossima attività all’aria aperta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma soprattutto corriamo ai ripari. Ecco un olio vegetale perfetto per lenire le prime fastidiose scottature di maggio con un risultato strabiliante. Ecco come utilizzarlo e in quali combinazioni grazie agli Esperti di Salute di ProiezionidiBorsa.

Un olio naturale che arriva dall’India

Ecco, dunque, un olio vegetale perfetto per lenire le prime fastidiose scottature a maggio con un risultato strabiliante: l’albero di azadirachta. Quest’albero cresce nel cuore dell’India. Produce semi ricchi di sostanze nutritive che, una volta raccolti e spremuti, danno origine a un prezioso fluido.

Si chiama olio di neem, è conosciuto in tutto il Mondo per le sue proprietà riparatorie e antinfiammatorie. È ricco di vitamina E e di acidi grassi polinsaturi, preziosi per contrastare l’invecchiamento della pelle. Nonché per combattere le irritazioni e mantenere sani i capelli.

Per nutrire i capelli, basta applicarne un cucchiaio sulle radici e sulle lunghezze una volta alla settimana, prima di fare lo shampoo.

Ecco un olio vegetale perfetto per lenire le prime fastidiose scottature di maggio con un risultato strabiliante

Per sfiammare la pelle del viso scottata dal sole o irritata dal vento, stendiamo un cucchiaio di olio di neem sul viso, mixato con argilla verde ventilata per uso esterno e tre gocce di olio essenziale di camomilla.

Dopo averlo lasciato in posa per mezz’ora, sciacquiamo con acqua fresca miscelata con un goccio di olio essenziale di menta e una punta di miele.

Per calmare il viso esposto al vento, possiamo calmare il prurito con un cucchiaino di olio di neem mescolato con una goccia di olio essenziale di lavanda e 2 di iperico. In alternativa, mescoliamo 100 ml di olio di neem con 20 gocce di olio essenziale di citronella e 20 gocce di olio di geranio.