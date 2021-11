Ecco un olio portentoso che potrebbe rinvigorire capelli e pelle e distendere la mente

Quando il carico emotivo diventa davvero pesante, non è raro che il fisico ne subisca le conseguenze. Lo stress, talvolta, porta ad un irrigidimento muscolare che può essere localizzato sul collo e sulle spalle, specie se accompagnato ad una postura scorretta. Allo stesso modo, momenti di grande agitazione possono compromettere lo stato di salute dei nostri capelli conducendoci alla perdita degli stessi.

Per questo, talvolta, sarebbe bene prendere un momento di meritata pausa dal trambusto quotidiano e trovare il giusto tempo per noi stessi. Scopriremo infatti che alcuni prodotti naturali vantano delle proprietà davvero interessanti su più aspetti del fisico.

Sebbene possa sembrare che le cure naturali siano un boom esploso solo di recente nella parte occidentale del Mondo, in altre sono impiegate largamente da secoli. È infatti dalla lontana Indonesia che proviene un olio naturale impiegato non solo nei trattamenti di bellezza, ma anche nell’aroma terapia e per distendere i muscoli. Stiamo parlando dell’olio di Ylang Ylang, estratto ed ottenuto dai fiori della Cananga Odorata. Questa è la stessa pianta da cui si ottiene anche l’olio di Macassar, per capelli voluminosi e lucenti e utile anche contro la forfora.

Quello che distingue le due essenze è la concentrazione di principi attivi, più abbondanti nel secondo.

Questa pianta, oltre ad essere largamente impiegata per la cura del capello, vanta proprietà distensive e addirittura afrodisiache. Per questa ragione gli indonesiani ne cospargono il letto nuziale in segno di buon auspicio.

Quali impieghi per questo olio strepitoso

Data l’elevata concentrazione, l’olio deve essere diluito prima di essere utilizzato. Questo può essere applicato sui capelli facendone delle maschere rinvigorenti e protettive. Si rivela utile contro capelli secchi e sfibrati e per lenire alcuni fastidi dovuti dal prurito. In alternativa, possiamo aggiungerne una decina di gocce ad uno shampoo neutro per il classico lavaggio.

L’olio viene poi impiegato da un punto di vista dermatologico grazie alle sue potenziali capacità di ridurre l’acne, ringiovanire la pelle e migliorare gli eccessi di sebo. Inoltre, è utilizzato anche nei massaggi favorendo la distensione dei muscoli e delle contratture da stress.

La pace dei sensi

Grazie alle sue qualità, l’olio di Ylang Ylang è anche uno dei più impiegati in aromaterapia.

Se diffusa nell’ambiente, quest’essenza ha la capacità di intervenire sul sistema nervoso fungendo da stimolante. Questo risulta utile contro lo stress e la tensione nervosa, fattori che talvolta potrebbero compromettere la qualità del sonno. Per questa ragione, l’olio di Ylang Ylang è utilizzato anche per curare l’insonnia.

Ecco un olio portentoso che potrebbe rinvigorire capelli e pelle e distendere la mente ma prima dell’utilizzo è sempre bene informarsi sulle controindicazioni.

