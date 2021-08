È un unguento che arriva dalle isole della Polinesia francese. Le donne lo hanno sempre usato per prendersi cura del proprio corpo e garantire la bellezza di pelle e capelli. Si chiama monoi e si ricava dai fiori di una particolare gardenia tahitiana. A questa si aggiunge della polpa di cocco essiccata e spremuta a freddo. Infatti ecco un olio portentoso che combatte la secchezza dei capelli e l’invecchiamento della pelle.

Ancora oggi il prezioso olio di monoi è considerato sacro. Infatti, si ottiene attraverso uno speciale procedimento tramandato da generazioni antiche. Si narra che quest’olio fosse capace, attraverso un rituale sacro, di donare benessere al corpo e allo spirito. E oggi giunge sino a noi con tutte le sue incredibili proprietà benefiche. Per cominciare, l’olio di monoi tiaré -come viene chiamato- ha proprietà emollienti, idratanti e protettive davvero magnifiche.

Applicato sulla pelle, la mantiene elastica, tonica e la protegge dall’invecchiamento. Ciò che fa la differenza è la presenza di vitamina E, ma anche di antiossidanti che contrastano i radicali liberi dell’invecchiamento. Grazie all’acido laurico contenuto nel cocco disidratato, invece, si fornisce l’azione idratante e protettiva. I tessuti di pelle e capelli si rigenerano e si rafforzano.

Ecco un olio portentoso che combatte la secchezza dei capelli e l’invecchiamento della pelle

L’olio di monoi è imprescindibile per chi ama sostare per lunghe ore sotto i raggi del sole. Infatti esso è capace di proteggere capelli e pelle dai raggi UV, ma anche dalla disidratazione che è un problema normale in estate. Per quanto riguarda la cura dei capelli, l’olio di monoi cosparso sulle punte bagnate evita che si brucino e si rovinino irrimediabilmente. Di grande effetto è anche l’impacco applicato prima dello shampoo e lasciato agire per 15 minuti.

L’alta capacità di protezione dai raggi solari di questo olio è dovuta alla presenza di salicilato di metile. Questa sostanza svolge un’azione lenitiva soprattutto sulla pelle esposta al sole per lungo tempo. Il consiglio è di utilizzarlo sia prima che dopo l’esposizione sempre in abbinamento a una protezione solare biologica. All’acquisto, è molto importante notare se la composizione del prodotto sia solo a base di olio di monoi. Spesso di trovano prodotti che riportano in etichetta il nome di “olio di monoi” ma che contengono altre sostanze. Controlliamo sempre di cosa si tratta evitando conservanti, coloranti e altre sostanze poco benefiche.