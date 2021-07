A tutti prima o poi capita di avere un’amica, una sorella o semplicemente una conoscente in dolce attesa. Questo momento delicato e particolare della vita porta con sé gioia e novità. Tutte le persone attorno alla coppia che stanno per avere il bebè si industriano per acquistare i primi regali.

La scelta spazia tra vari oggetti utili o ludici dai biberon ai ciucci, dalle palestrine per neonati alle costruzioni, questi sono i regali più gettonati.

Alcuni però ci tengono a fare dei regali personalizzati e unici e in questo caso possiamo ricorrere al fai da te.

In pochi ci pensano ma grazie alla nostra fantasia e alle nostre mani possiamo creare una catena porta ciuccio personalizzato.

Ecco un oggetto fai da te da regalare alla neomamma e al suo bebè

Dedicarsi alla creazione del porta ciuccio personalizzato è davvero semplice. Per realizzare questo oggetto unico abbiamo bisogno di:

a) clip che fissa la catenella al vestito del bebè;

b) 45- 50 cm di filo satinato rosa o blu;

c) cubi di lettere;

d) perline di legno.

Mettiamo il filo a doppio e lasciamo un po’ di spazio in modo da creare una sorta di cappio. Facciamo un nodo ben saldo e iniziamo a inserire le perline di legno. Possiamo inserire un cuore di legno, rosa o blu il colore dipenderà dal sesso del bebè, così da non avere una catenella di sole perline.

Iniziamo a inserire i cubi di lettere dopo le prime tre perline e tra una lettera e un’altra inseriamo solo una perlina di legno. I colori delle perline possono spaziare dal bianco, blu, rosa per chi lo preferisce anche i colori caldi sono molto belli da abbinare. Se il bebè nascerà nei mesi estivi anche le perline di colore rosso, giallo e arancio andranno bene.

Una volta inserite le lettere e tutte le perline che abbiamo a disposizione, facciamo un nodo così da non farle scivolare. Inseriamo adesso il clip che fissa la catenella al vestito del bebè e facciamo un’ulteriore nodo e tagliamo il filo in eccesso.

In poche messo ecco un oggetto fai da te da regalare alla neomamma e al suo bebè, originale e personalizzato!