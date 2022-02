Come si sa, un’alimentazione sana e varia apporta tanti elementi essenziali per avere l’energia giusta e mantenerci il più possibile in salute. Tra tanti, sono diverse le vitamine che ci offrono frutta e verdura, ma ce ne sono alcune presenti in altri alimenti. La vitamina B12, ad esempio, si trova prevalentemente nelle uova, nel pesce, nel latte e nel fegato.

Oltre a questi, l’apporto di vitamina B12 è assicurato dal consumo della carne. Questa preziosa vitamina è importante per il metabolismo degli aminoacidi, degli acidi grassi e addirittura risulta essenziale nella produzione dei globuli rossi.

Ne consegue che una carenza per vari motivi, tra cui una dieta vegetariana, potrebbe causare dei problemi nel sistema nervoso e la comparsa di una forma di anemia. Una dieta che include, quindi, carne, latte e uova, ad esempio, potrebbe assicurare le giuste dosi di vitamina B12, anche perché non viene accumulata dall’organismo. Se si eccede, però, come conseguenze si manifesterebbero tremori, problemi ai reni, battiti cardiaci accelerati e anche reazioni allergiche e nervosismo. Anche un semplice secondo, quindi, potrebbe aiutarci ad assimilare questa vitamina.

Ecco un morbido arrosto di vitello al forno e non in pentola né con patate, ricco di una preziosa vitamina

Per preparare un morbido arrosto al forno ecco gli ingredienti:

1 kg di girello di vitello;

300 ml di brodo;

100 ml di vino bianco;

erbe aromatiche (rosmarino, salvia);

3 spicchi di aglio;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Legare il girello con dello spago, distribuendo rametti di rosmarino e foglie di salvia. In una padella riscaldare l’olio e fare rosolare da tutte le parti la carne. Trasferire in una teglia oliata, distribuire un po’ di sale e di pepe e aggiungere gli spicchi d’aglio e il vino. Versare nella teglia anche l’olio rimasto in padella e infine metà brodo. Infornare a 150 gradi. Dopo 30 minuti, girare la carne di vitello e aggiungere l’altra metà del brodo. Sfornare dopo altri 30 minuti. Ecco un morbido arrosto di vitello al forno che ci farà fare un figurone con parenti e amici.

Invece delle solite patate si potrebbe preparare un contorno con carote e funghi. Cuocere in acqua bollente 300 grammi di carote a pezzetti, poi versarle in una padella con dell’olio caldo e uno spicchio d’aglio, aggiungere 300 grammi di funghi tritati e un pizzico di sale e di pepe. Servire caldo con l’arrosto affettato.