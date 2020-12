È noto che iOS, seppure graficamente splendido, come sistema operativo non è molto personalizzabile. Si possono fare poche cose con icone e sfondi. Ma c’è un sistema semplice, utilizzando i Comandi Rapidi e le Automazioni, per generare sfondi casuali e rendere il proprio melafonino ancora più personale. Ma attenzione: questo metodo funziona solo a partire dalla versione 14.3 di iOS.

L’obiettivo di questo progetto è creare un’automazione che cambi lo sfondo del cellulare in momenti predefiniti della giornata. Si può impostare un’ora specifica o un’azione, ad esempio: quando il telefono viene messo in carica.

Ecco un modo semplicissimo per rendere unico il proprio iPhone

Si parte dal creare un album specifico per le immagini di sfondo che si vogliono utilizzare nell’app Foto. Si selezionano tutte, poi si clicca su Condividi, Aggiungi ad Album e Crea Nuovo Album. Rinominare l’album appena creato ‘Sfondi’ e cliccare su Salva. Questo permette di aggiungere o rimuovere le immagini dall’album come si vuole, e questo cambiamento si rifletterà nell’automazione.

Aprire l’app Comandi e cliccare sul tasto +. Nel campo di ricerca scrivere ‘Trova Foto’. Aggiungiamo un filtro per l’album selezionando quello di Sfondi che si era creato precedentemente. Selezionare la variabile ‘Casuale’ alla voce ‘Ordina per’ e impostare il limite a un elemento. Questo permetterà al Comando di selezionare solo una foto casuale per volta. Ora aggiungere l’azione ‘Imposta Sfondo’, scegliendo poi se si vuole che il comando imposti lo sfondo sia per la Home che per la schermata di blocco. Cliccare su ‘Avanti’ e rinominare il comando come si preferisce. Infine, cliccare su ‘Fatto’.

Ora non resta che impostare l’automazione. Tornare all’app Comandi, cliccare sulla tab Automazione, poi sul + e infine su Crea automazione personale. Si presenterà una schermata con una serie di trigger. Scorrere in fondo per selezionare ‘Dispositivo in ricarica’. Scegliere se attivare l’automazione quando il telefono viene collegato o quando viene scollegato. Cliccare su ‘Aggiungi azione’ e cercare ‘Esegui il Comando rapido’. Impostare quindi il comando che si era creato precedentemente. Cliccare su ‘Avanti’, disabilitare l’opzione ‘Chiedi prima di eseguire’ e infine cliccare ‘Fatto’.

Ed ecco un modo semplicissimo per rendere unico il proprio iPhone.