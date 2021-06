Ecco un modo semplice per trasformare una foto in PDF dal cellulare

Ci sono diverse operazioni che si possono compiere sui nostri dispositivi. I file che creiamo e condividiamo hanno diversi formati. Alcuni sono sicuramente più autorevoli e conosciuti di altri. Esistono, inoltre, dei programmi specifici per aprire alcuni tipi di documenti. Basti pensare ad Adobe Acrobat che si occupa del formato PDF.

Convertire i file, però, non è un’operazione sempre facile e immediata. Ci sono dei passaggi ben precisi da seguire.

Ecco un modo semplice e veloce che non tutti conoscono per trasformare una foto in PDF dal cellulare

Il formato PDF è uno dei più utilizzati. Su tutti i dispositivi. Cellulari, tablet, computer. Diversi programmi, inoltre, aprono solo questo tipo di file. Anche in ambiente lavorativo si prediligono i file PDF. Si può dire che si tratta di una sorta di alfabeto universale a cui tutti dovrebbero adeguarsi.

Questo tipo di file, infine, è agile e immodificabile.

Direttamente dalla galleria

Non tutti sanno che convertire una foto in PDF può essere più facile del previsto. Soprattutto su Android. Ogni smartphone equipaggiato con questo sistema operativo dispone di una galleria. Aprendo tale cartella vengono mostrate le foto che abbiamo in memoria.

A questo punto si selezionano le immagini che ci interessano e poi si preme sul tasto con i tre puntini. È il momento di scegliere l’opzione stampa o esporta in PDF. Quindi si conferma il percorso del file e si salva.

Su iOS, invece, è necessario usare la funzione stampante virtuale. Anche questa è integrata al sistema operativo.

Esistono anche alcune app che ci aiutano

Esistono, inoltre, anche alcune app che ci possono essere utili. Esse si scaricano gratuitamente da App Store e sono forse più intuitive.

Ci si riferisce a PDF Converter o a IMG2PDF.

In questi modi semplici convertire una foto in PDF sul cellulare sarà davvero un gioco da ragazzi.