Con l’approssimarsi delle feste si è alla ricerca di nuove ricette per preparare ottimi pranzi e cene natalizie.

Noi della Redazione vogliamo dunque dare un suggerimento utile: Ecco un modo semplice per cucinare il pesce ed esaltarne il gusto. La ricetta che andremo a proporre è quella della spigola all’acqua pazza. Teniamo presente però che questa modalità di cottura si potrà adoperare con qualsiasi pesce intero.

La spigola è uno dei pesci più amati per il suo sapore delicato. Inoltre la sua carne, soda resiste molto bene alla cottura. Questa è una preparazione dunque in grado di esaltarne il gusto senza coprirlo.

Vediamo dunque quali sono gli ingredienti necessari.

1 spigola da 1 kg;

1 cucchiaio di capperi;

2 cucchiai di olive nere;

300 g di pomodoro pachino;

1 cucchiaio di pinoli;

1/2 bicchiere di vino bianco;

Prezzemolo, aglio, olio extravergine di oliva e sale quanto basta

Passiamo quindi alla preparazione

Si comincia con l’eviscerare e squamare la spigola qualora il pescivendolo non l’abbia già fatto. Quindi adagiarla in un tegame con un fondo di aglio e olio. Riempire1/2 bicchiere in parti uguali di acqua e vino bianco ed aggiungere quindi il liquido ottenuto al tegame. Coprire con un coperchio e lasciare cuocere per 15 minuti. Trascorso il tempo indicato girare il pesce. Aggiungere le olive, i capperi messi precedentemente a bagno per togliere il sale, i pomodori pachino ed i pinoli. Preparare quindi la medesima miscela di acqua e vino ed aggiungerla al contenuto. Regolare di sale, controllando la sapidità vista la presenza dei capperi. Lasciare cuocere per 12-13 minuti senza coperchio. Spegnere il fuoco e decorare con del prezzemolo tritato. Il piatto è pronto per essere gustato.

Il segreto

Per la buona riuscita del piatto è fondamentale utilizzare pesce fresco. Per controllare che lo sia le carni devono apparire ben sode e non mollicce, le squame lucide e ben attaccate e l’occhio brillante.

Ebbene ecco un modo semplice per cucinare il pesce ed esaltarne il gusto, non ci resta che augurare buon appetito.