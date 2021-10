Tra le verdure di stagione, il broccolo è sicuramente una delle più gettonate. Con i broccoli si possono creare molti piatti deliziosi. Eppure, non è necessario passare ore in cucina per accontentare il palato quando mangiamo questa fonte naturale di antiossidanti e vitamina c. Ecco un modo saporito e salutare per cucinare i broccoli e creare tante ricette gustosissime.

Bastano pochi ingredienti e un po’ di inventiva

Uno spicchio d’aglio, del peperoncino fresco, sale e olio extravergine d’oliva. E 10 minuti del nostro tempo. Basta questo per cucinare i broccoli in modo sfiziosissimo. Ottimi da soli o per arricchire la pasta, come contorno o come antipasto. Con i broccoli cucinati così possiamo dare sfogo alla nostra creatività e costruire un intero menu.

Ecco un modo saporito e salutare per cucinare i broccoli e creare tante ricette gustosissime

Prendiamo i broccoli, laviamoli con cura e dividiamoli in cimette (foglie e gambi per questa ricetta non servono). Facciamoli bollire per pochi minuti, assicurandoci che restino croccanti. A questo punto, mettiamo aglio, olio e peperoncino in una padella e facciamoli soffriggere. Aggiungiamo i broccoli con un pizzico di sale e mescoliamo delicatamente per 10 minuti. Il gioco è fatto.

Un ortaggio versatile

Il bello comincia ora. Possiamo mangiare i nostri broccoli succulenti e sfiziosi così come sono, soprattutto se abbiamo poco tempo e vogliamo tenerci leggeri. Tuttavia, abbiamo tra le mani una vera miniera d’oro: i piatti che possiamo creare sono moltissimi. Ad esempio, possiamo preparare una facile e comoda insalata con delle lenticchie rosolate. Anche le insalate di farro diventeranno deliziose se aggiungiamo i nostri broccoli piccanti. Un modo geniale per appagare il palato senza rinunciare alla linea.

I broccoli saltati sono ideali anche per i primi

Per un primo semplicissimo e da leccarsi i baffi, abbiamo bisogno soltanto di una porzione di pasta corta (conchiglie, penne, fusilli e orecchiette sono ideali) e di un paio di ingredienti in più. Dopo averla cotta, facciamo saltare la pasta in padella insieme ai broccoli, aggiungendo due cucchiai di pecorino, due di parmigiano e qualche mandorla. La nostra ricetta è pronta per essere gustata.

Un contorno perfetto per ogni secondo

Il sapore leggermente piccante dei broccoli saltati si sposa perfettamente con una grande varietà di secondi piatti. Può accompagnare le uova al paletto, la salsiccia rosolata, il pollo, il baccalà. Noi consigliamo di provarlo con il pesce spada tagliato a cubetti: un piatto leggerissimo e nutriente davvero da non perdere.

Come abbiamo visto, a partire dai broccoli saltati in padella possiamo ideare un vero e proprio menu. Il tutto senza ricorrere a ricette lunghe e complicate. Se abbiamo comprato troppi broccoli, dunque, non disperiamo: potremmo mangiarli per un’intera settimana senza mai stufarci.