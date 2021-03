Chi ha piante in casa sa bene che per mantenerle in vita esse necessitano di cure e attenzioni particolari.

Come abbiamo già detto in articoli precedenti ogni pianta, ogni fiore ha delle proprie esigenze e delle proprie necessità.

Per questo motivo è importante e utile conoscere bene la pianta che decidiamo di voler inserire nelle nostre case o nei nostri spazi esterni.

Oggi esse sono considerate anche parte ornamentale delle nostre casa, arricchiscono gli interni ed esterni e danno sicuramente un tocco di colore ai nostri spazi.

Per curare le piante non basta esporle al sole e dare loro dell’acqua, la cura consiste nel prevenire e combattere gli insetti che le attaccano.

Ecco un modo rapido per fare un economico e potente insetticida a base di olio essenziale di arancio dolce.

L’olio essenziale di arancio dolce

L’olio essenziale di arancio dolce si rivela un ottimo alleato nella difesa contro parassiti e malattie fungine per le nostre piante.

Esso è un estratto naturale impiegabile negli orti, nei frutteti ed in tutti gli spazi in cui coltiviamo del verde senza risultare aggressivo.

Estrazione dell’olio di arancio avviene dalla scorza dei frutti tramite spremitura a freddo o distillazione.

Preparazione in casa dell’olio essenziale

Prendiamo un po’ di bucce d’arancia, il quantitativo è a nostra scelta, lasciamole essiccare su di un vassoio.

Trascorso qualche giorno possiamo tagliare le nostre scorze a pezzettini e riporle in un barattolo di vetro.

Nel frattempo riscaldiamo la vodka a bagnomaria e successivamente versiamone un po’ nel barattolo contenente le scorze di arancia tagliata.

Facciamo attenzione che tutte le nostre bucce siano ricoperte di vodka, chiudiamo poi il barattolo ed agitiamolo per bene.

Questa operazione va ripetuta più volte al giorno, cosi da ottenere un quantitativo maggiore di olio essenziale.

Con l’aiuto di un colino a maglie molto strette filtriamo il tutto in una bottiglietta di vetro, copriamola con un da cucina e per qualche giorno attendiamo che l’alcool evapori.

Dopo un paio di giorni di riposo sarà pronto all’uso.

