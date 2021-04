Tutti amiamo ascoltare musica, dalla mattina alla sera, ovunque andiamo. Ormai ascoltare radio o brani musicali è facile grazie alle numerose app e programmi gratuiti o a pagamento.

Qual è il vero comfort a cui non abbiamo ancora pensato? La filodiffusione è la risposta a questa domanda. Spesso abbiamo degli amplificatori più o meno grandi e potenti o delle casse audio.

In più grazie ai sistemi senza fili, con Wi-Fi e Bluetooth è facilissimo connettere qualsiasi apparecchio ai trasmettitori.

E se invece ci fosse un modo per diffondere ancora meglio la musica attraverso la nostra casa? Ecco un modo per ascoltare la musica in casa come se fossimo a un concerto dal vivo.

Che cosa sono gli impianti a filodiffusione e come funzionano

Esistono dei kit che si possono facilmente installare in casa, così da trasmettere la musica simultaneamente in più stanze o soltanto in una.

I sistemi a filodiffusione sono principalmente utilizzati per le grandi superfici e per i negozi. Questo serve a creare un ambiente accogliente e che invogli a passare del tempo in quel luogo.

Quante volte ci viene voglia di metterci a ballare o cantare al supermercato, quando viene trasmessa la nostra canzone preferita?

Lo stesso concetto vale per le strutture come le spa, le sale di sport e di danza.

Perché scegliere la filodiffusione in casa

I prezzi per l’acquisto e l’installazione dei kit di filodiffusione variano a seconda delle marche e dal tipo di sistema. Si può stimare che con 300 euro al massimo si possano avere degli impianti con amplificatore a incasso. Questi sono quindi non visibili e di una potenza necessaria ad una stanza di appartamento.

L’interesse principale per chi scegli questi sistemi, è la possibilità di avere degli amplificatori per il bagno, per creare un ambiente da spa.

Questo è importante poiché a causa dell’umidità e dell’utilizzo di acqua, gli amplificatori classici sono spesso a rischio. Ecco quindi un modo per ascoltare la musica in casa come se fossimo a un concerto dal vivo, anche mentre siamo in vasca.