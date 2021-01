Prendiamo in prestito l’espressione “iniziare con il piede giusto” per portare l’attenzione su una parte del corpo tanto importante quanto spesso trascurata. Ebbene, gli Esperti della Redazione suggeriscono come ovviare ai problemi di duroni, calli e pelle morta dei piedi con un escamotage. Dunque, ecco un modo originale per iniziare l’anno con il piede giusto.

In realtà, anche se non molti lo sanno, sono da tempo in commercio delle vere e proprie maschere esfolianti per piedi, anche note come calzini peeling.

I calzini peeling

Anche se i calzini peeling non sono ancora molto diffusi nei negozi, possono essere acquistati online, su Amazon, Zalando o Sephora. Ne esiste una grande varietà, come quelli alle rose, o alla lavanda, ma anche alla papaya, al cocco e alla mandorla.

Un calzino peeling assomiglia un po’ ad un guanto imbevuto in liquido esfoliante che va infilato appunto ai piedi. Bisogna “calzarli” per almeno un’ora per avere piedi perfetti e profumati. Anche se per qualche giorno dopo la pedicure sembrerà non accadere nulla. I piedi cominceranno presto a perdere lo strato di pelle indurito, tornando morbidi e lisci. Lo spellamento durerà per qualche giorno ed è consigliabile non sfregolare la pelle, ma ammorbidirla con qualche lozione idratante.

Chi ha molta pelle secca sui piedi o duroni non potrà più farne a meno

L’effetto, certo, non è a lungo termine. Bisognerà ripetere l’operazione più volte, specie in primavera, o in estate, quando si cominciano ad indossare i sandali.

L’utilizzo di un calzino peeling è inoltre sicuramente molto piacevole e rinfrescante ed è adatto per chi cammina spesso e molto, o dopo lunghe scampagnate e sessioni di trekking.

Il trattamento è perfetto di questi periodi, considerato che si può fare autonomamente e in casa propria ad un costo relativamente contenuto, tra i 10 ed i 40 euro.

L’unico elemento negativo è che questi calzini spesso vengono venduti in taglia unica, ragion per cui chi ha una taglia superiore al 40 potrebbe avere qualche problema ad utilizzarli.

Dunque ecco un modo originale per “iniziare l’anno con il piede giusto”.