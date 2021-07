L’anguria è certamente uno dei frutti più freschi, dissetanti e ricercati in estate, da consumare a casa o al mare sotto l’ombrellone. Non solo, ma è anche uno dei 5 frutti estivi utili per vivere 100 anni grazie a questo particolare.

La sua polpa è ricca di acqua e nutrienti, oltre ad essere davvero molto gradevole al palato. Ancora, l’anguria è fondamentale per la salute intima degli uomini grazie ad alcuni nutrienti particolari, ed è infine anche molto economica.

Vediamo allora come proporla a familiari e amici, ecco un modo creativo di tagliare e servire l’anguria e lasciare tutti a bocca aperta.

Alcune piccole premesse

Prendiamo come riferimento un’anguria di medie dimensioni, anche per andare comodi nei tagli. Possiamo scegliere la varietà tonda, con la buccia verde scuro. O anche la classica anguria striata, un po’ più grande della precedente e con i semini neri all’interno.

Il taglio del nostro frutto è determinante per il risultato finale. Al riguardo useremo un coltello da cucina lungo, liscio e senza denti. Inoltre ci serviranno degli stecchini in legno, quelli tipici da ghiacciolo.

In tutte queste operazioni valgono sempre due raccomandazioni. Primo, stare molto attenti nel maneggiare il coltello; secondo, fare tagli il più possibile dritti e lisci, senza sbavature.

Un primo modo di tagliare e servire la nostra anguria

Possiamo procedere in due modi differenti. Tagliamo perfettamente in due la nostra anguria, poi ogni metà la suddividiamo ulteriormente in tre parti uguali. Ossia faremo due tagli trasversali per ridurre la metà originaria in tre grandi fette.

Ora prendiamo le tre nuove fette, una alla volta, e le tagliamo a intervalli regolari di circa 2-3 cm. Scartiamo le due estremità, quelle in prossimità della buccia e otterremo dei triangoli di anguria che saranno il nostro risultato finale.

Prendiamo ogni singolo triangolo di anguria e con le mani lo teniamo fermo contro il tagliere. Ora, con il coltello scaviamo al centro della buccia un piccolo foro, liscio e profondo 3-4 cm. Vi inseriamo lo stecchino di legno, ci assicuriamo che l’anguria sia ben ferma e/o non cada e serviamo.

Vediamo a questo punto una variante che ci porterà comunque allo stesso risultato. Prendiamo di nuovo la nostra anguria intera e tagliamola prima a metà, poi eliminiamo le due estremità, quelle in prossimità della buccia.

Giriamo metà anguria sul tagliere per poter lavorare sulla buccia. Infatti questa volta procederemo dapprima a scavare tre linee longitudinali di fori intervallati: una al centro, e due laterali (ossia a 45°, a 90° e a 135°).

In parole semplici, in questo caso prima inseriamo tutti gli stecchini di legno, poi taglieremo le fette finali. Prima quelle longitudinali e poi quelle laterali e serviamo la nostra goduria estiva.

