Ecco un metodo naturale ed efficace per bere tanta acqua durante il giorno

Idratarsi è importante. Aiuta il nostro organismo a lavorare bene, aiuta la funzionalità renale e quella dell’intestino. Aiuta a eliminare le scorie, depurare l’organismo e far comunicare le cellule tra di loro. Inoltre bere poca acqua può causare nausee, dolori muscolari, stitichezza e una sensazione di spossatezza.

Ma come fare se riusciamo a bere a fatica? Non esiste un fabbisogno standard giornaliero di idratazione. Varia da persona a persona a seconda di età, esigenze, alimentazione, sesso, condizioni ambientali. Si consiglia però di assumerne tanta. Donne incinta e bambini, così come gli anziani ne hanno più bisogno e quindi vanno spronati.

Questo può avvenire aggiungendo qualcosa di più gustoso all’acqua senza alterarne la funzione e la naturalità.

Ecco allora un metodo naturale ed efficace per bere tanta acqua durante il giorno.

Tagliamo gli ingredienti e diamogli il tempo di riposare

Oltre ai drenanti che possiamo trovare in farmacia e thè o tisane fredde, possiamo preparare delle ottime acque aromatizzate.

Le porzioni consigliate sono solitamente 200 gr circa di frutta e verdura per ogni litro e mezzo di acqua.

In questo modo si può fare il pieno di acqua, vitamine e sali minerali. Ma anche sostanze antiossidanti contenute in frutti e ortaggi.

Fragole, lamponi, mirtilli e rosmarino possono essere gli ingredienti della prima, fresca e di color rosato con delle note acidule.

Prima di tutto lavare fragole, lamponi e mirtilli. Aggiungere alla caraffa con l’acqua e unire il rosmarino senza esagerare. Questa pianta infatti ha un sapore molto forte che rischia di coprire il tutto se si esagera con la quantità. A questo punto chiudere con un tappo e lasciare in infusione dalle 6 alle 24 ore.

Chiaramente più lasciamo la frutta in infusione più la nostra acqua recherà l’aroma ricercato.

Un’altra tipologia più rinfrescante e digestiva è quella con i cetrioli (circa 100 gr), un pezzetto di zenzero, menta, acqua e limone. In questo caso dividiamo il limone a metà e ne spremiamo il succo in acqua. La restante metà la tagliamo a fettine e la mettiamo a galleggiare in acqua con lo zenzero sbucciato e il cetriolo a rondelline.

Ecco un metodo naturale ed efficace per bere più acqua durante il giorno

Un vero e proprio concentrato di energia è nell’acqua aromatizzata con pesche, albicocche e uva nera. Tagliamo pesche e albicocche a pezzetti e le lasciamo in ammollo. Non esageriamo perché entrambe hanno un sapore molto dolce e forte che si sprigiona subito. Aggiungiamo i chicchi di uva e erbe a piacere. Anche in questo caso lasciamo riposare dalle 6 alle 24 ore.

Altri ingredienti possono essere carote, melone e sedano per un’acqua fresca e super rigenerante.

Ricordiamo che con questo metodo i principi attivi della frutta non si disperdono, ma si concentrano tutti nell’acqua. Inoltre non abbiamo bisogno di aggiungere zuccheri o dolcificanti, perché la frutta li rilascia in modo naturale in acqua.