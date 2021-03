Parliamo oggi di uno sport economico e di facile esecuzione, la corsa lenta. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno per praticarla sono un paio di scarpette, un cronometro e tanta forza di volontà e costanza. Ma non c’è da preoccuparsi perché tutto questo arriva con il tempo, l’importante è decidere di fare il primo passo e cominciare a correre.

La corsa apporta numerosi benefici al nostro organismo. In particolar modo ci permette di liberare la mente da stress e tensioni quotidiane. Tornare in forma e perdere peso con la corsa lenta è una missione oltre modo possibile. L’importante è praticarla regolarmente e con costanza, seguendo delle semplici regole, consigliate dagli esperti di settore.

E allora ecco un metodo infallibile che permettete di bruciare grassi, il consiglio degli esperti.

Costanza, frequenza, alternanza

Prestare attenzione alla costanza, alla frequenza cardiaca, alla diversificazione del training. Sono tutti accorgimenti che permetteranno di perdere peso pur correndo lentamente.

La frequenza consigliata per riuscire ad ottenere benefici è almeno di 3 volte a settimana, per una durata di 30- 40 minuti a sessione.

Monitorare la frequenza cardiaca è l’altro elemento indispensabile, per ottenere grandiosi risultati. È possibile fare ciò attraverso l’uso di appositi strumenti per il monitoraggio del battito cardiaco. L’importante è mantenere una frequenza che superi il 60 % della frequenza massima del soggetto, per fare in modo di attivare la lipolisi. Ovvero il processo di mobilitazione dei grassi.

Variare l’allenamento è l’altra costante fondamentale. Alternare alla corsa esercizi di tonificazione permetterà di avere una perdita di peso maggiore rispetto alla sola corsa. Perché in questo modo è possibile tenere alta la frequenza cardiaca.

Consigli pratici degli esperti

Per ottenere maggiori risultati, si consiglia di allenarsi la mattina a digiuno, in modo da dare una sferzata al metabolismo, che è così stimolato a bruciare più grassi.

Prima della corsa lenta, appena svegli è un’ottima abitudine quella di bere almeno un bicchiere d’acqua e limone. Dopo la corsa lenta un ottimo beneficio per la salute è quello di fare una doccia fredda, che stimola la rigenerazione tissutale ma soprattutto apporta molti benefici a livello mentale. Di estrema importanza dopo aver svolto le attività sportive è reidratarsi e fare una buona e sana colazione, magari ricca di alimenti antiossidanti.

