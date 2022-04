Tanti o pochi che siano, gli avanzi di cibo in casa non dovrebbero mai essere buttati ma conservati nel migliore dei modi. Tuttavia la conservazione degli alimenti non fa capo solo agli avanzi ma anche al cibo appena acquistato. Ad esempio, c’è chi ripone le verdure all’interno di sacchetti di plastica o avvolte nella pellicola trasparente non sapendo l’errore che sta commettendo.

Conservare dei vegetali all’interno della plastica, infatti, non consente la traspirazione favorendo la marcescenza e il deterioramento dell’alimento.

Come non usare più stagnola e pellicola

Allo stesso modo, anche con la carta stagnola non viene sempre fatto un utilizzo corretto. Ad esempio la stagnola non è particolarmente indicata per la conservazione degli alimenti, specialmente con quelli acidi.

Il contatto di questi alimenti con la carta potrebbe infatti deteriorare la stagnola che potrebbe rilasciare micro particelle di alluminio nel cibo.

Inoltre, limitare l’impiego di questi materiali consente di operare un minor impatto ambientale riducendo l’utilizzo di plastica e metalli.

Per questa ragione ecco un metodo fenomenale per conservare gli alimenti. Invece di pellicola e stagnola proporremo una semplice soluzione per conservare in modo ecologico praticamente tutti gli alimenti, caldi e freddi.

Dai formaggi al pane, dalle verdure a qualsiasi tipo di avanzo questa semplice soluzione ci consentirà di conservare in modo corretto il cibo in frigo.

Ecco un metodo fenomenale per conservare pane ma anche verdure, formaggi e avanzi in frigo invece di pellicola e stagnola

Tutto quello di cui avremo bisogno è un banale panno in cotone che renderemo adatto alla conservazione grazie alla cera d’api.

Questo prodotto naturale è spesso impiegato nella lucidatura dei pavimenti o in quella dei mobili di legno, ma anche nella cosmesi.

È disponibile in commercio a pochi euro ed è reperibile sia nella versione vergine che in quella grezza in piccole scaglie gialle.

Per creare un tessuto che possa conservare a lungo i nostri alimenti dovremo disporre il panno in cotone su carta da forno e cospargerlo con cera d’api.

Successivamente appoggeremo un secondo foglio di carta da forno su di esso per poi passarvi sopra con un ferro da stiro. Grazie al calore la cera sciogliendosi impregnerà il panno rendendolo impermeabile ma comunque traspirante.

Utilizzo

Quando il panno sarà freddo, potremo utilizzarlo per coprire avanzi e cibi freschi. Possiamo infatti avvolgere pane e formaggi, ma anche utilizzare il panno per coprire piatti di cibo avanzato in frigo.

Una volta utilizzato il panno può essere lavato in acqua fredda.

