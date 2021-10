Quando un portafoto è vecchio o rovinato la scelta primaria che facciamo è quella di buttarlo via. In realtà non sappiamo che esistono tanti modi per dargli una nuova vita ed evitare gli sprechi.

Basta un poco di fantasia e qualche arnese per trasformare completamente questi oggetti che pensiamo debbano avere solo una funzione: quella di farci esporre i nostri ricordi più preziosi. Ecco un metodo fai da te per riciclare in modo creativo i vecchi portafoto.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Possiamo infatti realizzare una bellissima bacheca o anche nuovi spazi per una libreria da muro oppure un comodissimo organizer da tavolo, dei quadretti o dei vassoi. Vediamo queste ultime idee.

Trasformiamoli in vassoi per il tè oppure in moduli per libri da appendere a muro

Ci serviranno solo un martello, dei chiodi e del colore acrilico. Nella versione in cui utilizzeremo anche dei fiori essiccati ci serviranno un po’ di corda e della colla vinilica, ma facciamo un passo alla volta.

Per quanto riguarda i vassoi possiamo usare solo la cornice del nostro portafoto, oppure anche tutti gli elementi che lo compongono, quindi vetro e compensato con delle piccole modifiche. Possiamo sostituire il compensato con una tavoletta in legno che può essere decorata a nostro piacimento. Basterà fissare con chiodi e martello la cornice e il legno. Colorare il legno con del colore acrilico e lo stesso la cornice. Possiamo scegliere un bianco che evidenzi bene anche il legno sottostante e infine aggiungere i manici.

Possiamo anche scegliere di decorare il legno con delle stampe in découpage. Quindi con delle decorazioni sia fiorite che con animali o altre simbologie.

Se invece vogliamo mantenere il vetro e il compensato, dovremo solo eliminare quella sporgenza in compensato che usiamo per appoggiare il portafoto su una superficie. A questo punto possiamo togliere il vetro e metterlo da parte. Dipingiamo sempre il compensato e la cornice del colore che preferiamo; spennelliamo più volte e lasciamo asciugare. A questo punto creiamo una composizione di fiori già essiccati. Possiamo trovarli a negozio oppure essiccarli da noi, schiacciandoli su due fogli di carta da forno e lasciandoli tra le pagine di un vocabolario o di un grosso libro.

Ecco un metodo fai da te per riciclare in modo creativo i vecchi portafoto

Una volta che i nostri fiori sono pronti potremo legarli tra loro con un pezzetto di corda e attaccare al compensato con della colla vinilica. Bisogna fare attenzione a non rompere i fiori e a lasciare asciugare bene la colla, prima di reinserire il vetro. Una volta rimesso il vetro al suo posto, questa nuova versione del nostro portafoto può diventare un quadretto da appendere insieme ad altri a muro. Se il nostro portafoto è un poco più grande possiamo acquistare dei manici in un’officina. Successivamente applichiamo i manici sui lati corti e voilà il nostro vassoio è pronto. Possiamo utilizzarlo come centrotavola e posizionarci sopra un vaso di fiori, portare il tè o in altri casi disporci i prodotti per la nostra cura personale come creme, spazzole, trucchi etc.

I portafoto possono essere usati anche per creare una libreria a moduli. Basterà fissare la cornice a delle scatoline in compensato che non prevedono una base ma solo il perimetro. Applichiamo dietro dei feltrini per non rovinare il muro e i nostri moduli saranno perfetti per contenere libri o oggetti di design.