La fantasia e la manualità sono delle caratteristiche fondamentali in cucina. La scelta dell’attrezzatura corretta, si rivela sempre un elemento cruciale per ottenere dei risultati degni di nota.

Tra i piatti più iconici della cucina italiana troviamo il pane, un lievitato salato amatissimo e nutrienti. Preparare questo alimento in maniera fantasiosa è possibile, utilizzando le pentole in ghisa. Ecco un metodo alternativo per preparare il pane in casa.

Cosa occorre

Gli ingredienti necessari per la realizzazione della ricetta sono i seguenti:

a) 100 grammi di licoli (lievito madre liquido)

b) 250 grammi di farina di grano tenero duro

c) 250 grammi di farina di grano tenero semi-integrale

d) un cucchiaino di lievito di birra

e) un cucchiaino di malto d’orzo

f) 400 ml di acqua, possibilmente frizzante

g) sale, q.b.

Per un ottimale cottura è preferibile optare per pentole in ghisa oppure in materiali adatti a raggiungere facilmente temperature importanti.

Preparazione del pane in pentola

Ogni panificatore esperto conosce l’importanza della corretta preparazione dell’impasto, occorre partire da questo ingrediente per iniziare la preparazione del piatto.

Lo lievito madre, anche chiamato licoli, deve essere rinfrescato giornalmente, prima di iniziare qualsiasi ricetta. Il licoli deve essere aggiunto inizialmente, poco alla volta, alla farina di grano duro e all’acqua. Per velocizzare la preparazione della ricetta, è prassi comune aggiungere un cucchiaino di lievito di birra e uno cucchiaino di malto d’orzo. Dopo aver mescolato animatamente l’impasto, occorre lasciare riposare il tutto per circa un’ora e mezza.

Trascorso questo lasso di tempo aggiungere la farina semi-integrale e il sale. Dopo avere impastato, nuovamente, per circa un quarto d’ora procedere ad una seconda lievitazione, di circa 12 ore, a temperatura ambiente.

Trascorso il tempo indicato versare il lievitato sul piano di lavoro e piegare l’impasto in 4. Dopo una mezz’ora di riposo, ripetere lo stesso procedimento per circa 3 volte.

Nel frattempo è buona norma preriscaldare il forno in cui dovrà essere inserita la pentola di ghisa. Depositare, allo scoccare dei 30 minuti, la pagnotta in forno nella pentola coperta e cuocere a 250 gradi per 20 minuti. Successivamente scoperchiare la pentola e portare la temperatura a 200 gradi.

Una volta raffreddato l’impasto, servire in tavola il pane.

Buon appetito!