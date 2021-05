Se l’idea è quella di evadere dalla routine e rigenerarsi senza frequentare mete troppo affollate e spendere una fortuna, le righe che seguono sveleranno il “dove”.

Infatti, ecco un luogo magico e poco conosciuto per una vacanza economica a contatto con la natura incontaminata e a due passi dal mare.

La Foresta Umbra e la natura spettacolare del Gargano

Nella parte più intima del Parco del Gargano si trova un’area naturale protetta detta Foresta Umbra. Diverse le particolarità di questo posto. Una delle tante è che le sue faggete sono Patrimonio Unesco dal 2017.

Altra particolarità è la dimensione unica delle piante: tassi, pini, lecci e appunto faggi sono a dir poco monumentali.

In pratica si tratta di un luogo dove regna un vero e proprio trionfo della natura e della biodiversità. La Foresta Umbra, infatti, pur rappresentando meno dell’1% del territorio nazionale è l’habitat naturale per il 70% degli uccelli ed il 40% della flora di tutto il paese.

Come dare inizio alla nostra vacanza a contatto con la natura incontaminata

Se non si è residenti della zona, un primo aspetto da sciogliere rimanda al pernottamento. Ad esempio si potrebbe prenotare un albergo o un b&b nelle vicinanze.

Nei periodi dell’anno meno battuti si potrebbe scegliere anche una sistemazione in una zona di mare. Vieste, Rodi Garganico, Peschici non sono lontanissime dalla Foresta Umbra. In questo modo si concilierebbe una vacanza di relax al mare con una componente più attiva fatta di escursioni, passeggiate e pedalate presso la Foresta Umbra.

Nel caso di una vacanza a luglio e ad agosto, per risparmiare e spendere meno, potremo decidere di sistemarci per la notte in qualche località dell’entroterra.

Ci siamo: ecco un luogo magico e poco conosciuto per una vacanza economica a contatto con la natura incontaminata e a due passi dal mare

Un altro luogo romantico che non si può non visitare è Vico del Gargano. È uno dei borghi più belli d’Italia, il cui Santo protettore è San Valentino. Ecco perché non è possibile rinunciare al bacio nell’omonimo Vicolo del bacio, lungo trenta metri e stretto 50 cm. Lo si fa quale buon augurio per chi si ama e si vuole bene.

Qui è inoltre possibile gustare anche preparazioni a base di agrumi. La zona tra Rodi e Vico è famosa per la loro produzione ed è anche presidio Slow Food. Molto apprezzate in estate sono le limonate, magari in accompagnamento alla c.d. “paposcia”. Si tratta della tradizionale pagnottella fatta con la pasta di pizza e farcita con olio evo e altri prodotti locali.

Ma come orientarsi in merito alle cose da fare, vedere, apprezzare una volta giunti nella Foresta Umbra?

Un ottimo punto di partenza sarebbe quello di spulciare il sito dell’Ente Parco Nazionale del Gargano e vedere tutti i servizi ed eventi potenzialmente fruibili. Di cose da fare, visitare e osservare in mezzo a questa natura incontaminata ce ne sono davvero tante, alcune gratuite e altre no.

C’è l’imbarazzo della scelta e tutto va conciliato con i propri tempi e gusti. Si possono noleggiare mountain bike o bici con pedalata assistita e percorrere uno dei sentieri presenti oppure sostare presso un’area picnic. O ancora osservare la natura da vicino presso il laghetto artificiale con rospi, tartarughe e carpe.

Per la gioia dei più piccoli c’è anche un parco giochi immerso nella natura e realizzato completamente in legno. Qui è anche possibile incontrare dei Daini protetti da una rete.

In sintesi, ecco un luogo magico e poco conosciuto per una vacanza economica a contatto con la natura incontaminata e a due passi dal mare. Per chi invece ha la possibilità di spingersi fin alle Isole Tremiti, qui al link illustriamo un tour completo delle cose da fare e da vedere su queste isole.

Approfondimento

5 spiagge da sogno in Salento e fuori dai circuiti del turismo di massa.