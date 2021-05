La patata è uno di quegli ortaggi che piace proprio a tutti, si presta a ricette di tutti i tipi con qualsiasi altro ingrediente. Può trasformarsi in un ottimo primo, in un secondo goloso, un contorno saporito. Inoltre è ricca di sostanze nutritive come potassio, sodio, magnesio, ed è ideale anche per chi soffre di ipertensione.

Non esiste un buon motivo per non mangiarla, tranne quando si parla di cottura. Per fare le patate al forno o una semplice insalata con patate lesse, i tempi si allungano, allora si preferisce preparare altro.

Non si hanno sempre ore a disposizione e la voglia giusta. Ecco un incredibile metodo geniale sconosciuto per bollire le patate in 5 minuti senza sporcare pentolini e accendere fornelli.

Cottura al microonde

Per risparmiare tempo e denaro e non sporcare padelle, le patate si lessano al microonde in pochissimi minuti e in più modalità. La potenza e il i minuti di cottura saranno determinati dalla grandezza del tubero, più è piccolo meno tempo s’impiegherà.

In commercio vendono delle vaporiere da microonde, divise all’interno da un piano forato, dove posizionare i cibi, al di sotto andrà versata un po’ d’acqua. Sarà direttamente l’elettrodomestico a dire, a seconda del peso, il programma di cottura da inserire.

Un altro modo per lessare le patate è tagliarle a cubetti, dopo averle sbucciate accuratamente, e posizionarle in una ciotola con un po’ di acqua sul fondo. Impostare il microonde a 600-700 watt per 4 minuti e saranno pronte da gustare con un po’ di salse.

Un’alternativa è lasciarle intere e con la buccia, ben lavata, e creare dei fori con lo stuzzicadenti o con la forchetta, per poi posizionarle su un piatto per la cottura. Ci vorrà qualche minuto in più, quindi scegliere sempre patate di piccole dimensioni.

Non solo lesse

Oltre che poter lessare, il microonde permette anche di creare patate al cartoccio, gratinate, al forno, aggiungendo ricchi condimenti di olio e spezie. Ci vorranno solo pochi minuti e massima potenza di watt per realizzare ottimi piatti e risparmiare.