Il piatto di cui parleremo oggi è un piatto tipico della Basilicata. E quindi non può mancare l’ingrediente principe lucano, il peperone crusco. Abbinato alle patate, questo piatto povero saprà deliziarci e farci riscoprire i sapori di una volta. Questo piatto è un piatto antico, autentico. Che risale a quando si aveva poco ma si valorizzava tutto.

Ecco un gustoso piatto della tradizione lucana semplice e facile da preparare

Gli ingredienti per 2 persone sono:

a) tre patate medie;

b) tre peperoni cruschi;

c) una cipolla;

d) polvere di peperone crusco o paprika;

e) polvere di peperone crusco piccante;

f) un bicchiere di acqua;

g) olio extravergine d’oliva;

h) sale, quanto basta.

Procedimento

In una pentola con acqua salata mettiamo le patate con la buccia. Appena l’acqua avrà raggiunto il bollore facciamo cuocere per una decina di minuti. Controlliamo che le patate siano cotte infilzandole con la forchetta. Se non incontra resistenza nell’entrare, le patate saranno cotte.

Una volta pronte, le scoliamo e peliamo, facendo attenzione a non scottarci. A questo punto ci servirà uno schiacciapatate. Procediamo a schiacciare le patate e le teniamo da parte.

Tagliamo la cipolla, in maniera molto sottile e la mettiamo in padella con dell’olio evo. Accendiamo il fornello e facciamo soffriggere la cipolla fino a doratura. Poi versiamo il bicchiere d’acqua in padella e un pizzico di sale. Facciamo cuocere per qualche minuto per permettere agli ingredienti di legare. Ma senza che si asciughino troppo.

A metà cottura inseriamo una dose generosa di polvere di peperone dolce e un pizzico di quella piccante. Ora aggiungiamo le patate schiacciate e mescoliamo bene. La consistenza dovrà essere più compatta di un comune purè di patate.

Ora ci dedichiamo al peperone crusco, la sua cottura è molto rapida. Mettiamo in una padella dell’olio evo e lo facciamo ben riscaldare. Friggiamo i peperoni per qualche secondo, giusto per dar loro croccantezza. Niente sale! quello soltanto poco prima di mangiarli. E portiamoli in tavola! Quindi, ecco un gustoso piatto della tradizione lucana semplice e facile da preparare.

Ecco un consiglio per mangiarli come da tradizione. Prendiamo i peperoni e usiamoli come contenitore per le patate. Questo mix di sapori regalerà una gioia pazzesca al nostro palato.

Approfondimento

Il peperone crusco, una prelibatezza lucana che sorprenderà tutti gli ospiti