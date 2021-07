D’estate l’ultima cosa che vogliamo è passare troppo tempo ai fornelli. Tra il caldo e la voglia di uscire e andare in spiaggia, la cucina è sempre l’ultimo dei nostri pensieri. Per questo siamo sempre alla ricerca di piatti pratici e veloci da preparare. Che non appesantiscano troppo e che si possano consumare anche dopo qualche ora dalla preparazione. Ecco che oggi la Redazione di ProiezionidiBorsa ha la soluzione ai nostri problemi. Questa pratica ricetta è buonissima e ci farà fare comunque un figurone.

Ecco un gustoso e veloce antipasto da preparare in soli 20 minuti

Il piatto che proponiamo oggi sono le uova ripiene di tonno e peperoni. Il procedimento è davvero semplice e veloce, e in totale non ci vorranno neanche 20 minuti. Vediamo quali ingredienti ci servono per 4 persone:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

4 uova;

mezzo peperone rosso;

60 gr di tonno sott’olio;

2 cucchiai di maionese;

basilico;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Prima di tutto dovremo preparare le nostre uova sode. Mettiamole in un pentolino con acqua fredda, appena avrà raggiunto il bollore lasciamo cuocere per 8 minuti circa. Un consiglio importante, usare uova a temperatura ambiente e non appena prese dal frigorifero. Altrimenti i tempi di cottura cambiano e non avremo delle perfette uova sode.

Mentre aspettiamo che le uova cuociano, passiamo al peperone. Sbollentiamolo molto velocemente, se vogliamo un gusto più deciso possiamo usare anche il peperone intero. Scoliamolo bene mettendolo su un foglio di carta da cucina. Ora le uova saranno pronte, passiamole sotto l’acqua corrente fredda e togliamo il guscio. Tagliamole a metà e estraiamo con delicatezza il tuorlo.

In un contenitore aggiungiamo i tuorli, il peperone, il tonno e 2 cucchiai circa di maionese. Prendiamo il frullatore ad immersione e iniziamo a frullare. Aggiustiamo di sale e pepe e mescoliamo fino a raggiungere una consistenza cremosa. Non ci resta che farcire le uova con questa deliziosa crema e decorarle con qualche fogliolina di basilico.

Ed ecco un gustoso e veloce antipasto da preparare in soli 20 minuti. Un’ottima soluzione per chi non sa proprio cosa portare in tavola. Un piatto semplice con pochi ingredienti ma che piacerà proprio a tutti.

Approfondimento

Un’esplosione di vitamine e sali minerali in questo piatto estivo salutare e gustoso.