Ecco un formidabile strumento di credito monetario. Un po’ in disuso, ma sempre valido. Tutti ne hanno sentito parlare, ma forse pochi ne hanno maneggiata una. Eppure un tempo erano molto diffuse e mantengono ancora una loro utilità. Stiamo parlando delle cambiali. Ecco come funzionano e come servirsene.

Supponiamo che una persona abbia bisogno di soldi. Conosce una seconda persona che può prestargli una certa somma. Ma i due non si conoscono e il secondo non si fida della restituzione del prestito. Come fare? Con delle cambiali. La cambiale è un titolo esecutivo che consente al suo possessore (creditore) di ottenere dal debitore la cifra indicata nella cambiale. In caso contrario può appropriarsi dei beni del debitore, fino al valore della cambiale.

Un tempo la utilizzavano le imprese, che rilasciavano cambiali ai propri fornitori. Supponiamo che una azienda debba comprare un macchinario che vale 10mila euro, ma non ha i soldi. Può seguire due strade. Ottenere un prestito da una finanziaria o da una banca. Oppure accordarsi direttamente con il fornitore, emettendo delle cambiali di importo da definire. Magari potrebbe emettere 20 cambiali da 500 euro, con scadenza mensile.

Il fornitore (creditore), che ha in mano le cambiali, ogni mese alla scadenza può presentare la cambiale all’incasso presso la sua banca. La banca provvederà ad incassare la somma. Oppure la banca potrebbe anticipare la somma al portatore della cambiale e poi rifarsi della somma, con l’incasso della cambiale. In questo caso si dice che la banca sconta la cambiale.

Uno strumento che tutela totalmente il creditore

Ma cosa accade se la cambiale non viene pagata? Sono guai per chi l’ha emessa. Infatti il possessore della cambiale può pretendere il pagamento entro due giorni dalla scadenza. Verrà redatto un documento da un giudice, che sarà inviato al debitore, informandolo che ha 10 giorni per estinguere il debito. In caso contrario il creditore ha diritto di rivalersi immediatamente sui beni del debitore, fino all’estinzione del debito.

Uno dei motivi per cui la cambiale è un po’ in disuso è questo. Chi ha in mano una cambiale, ha di fatto un potente titolo esecutivo che può essere fatto valere immediatamente. Inoltre l’emissione di cambiali comporta un costo non indifferente, soprattutto per chi le incassa. Ecco perché oggi chi ha bisogno di soldi preferisce rivolgersi alle banche o alle finanziarie. Ma se dovete prestare dei soldi a qualcuno e non volete rischiare, una cambiale può essere una valida soluzione.

