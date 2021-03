Ecco un fine pasto eccezionale in grado di stupire tutti il giorno di Pasqua

Le festività pasquali si avvicinano e urge correre ai ripari. Non esiste modo migliore per celebrare l’arrivo di questa importantissima festività ecclesiastica, se non mettersi ai fornelli. Superato indenne il periodo di penitenza, imposta dalla quaresima, è giunto il momento di riassaporare la prelibatezza dei dolciumi più tradizionali. Uno dei dessert più emblematici e rappresentativi è il salame quaresimale. Per tutti i motivi precedentemente indicati ecco perché il salame quaresimale è un fine pasto eccezionale, in grado di stupire tutti il giorno di Pasqua.

Cosa occorre?

Gli ingredienti indispensabili per realizzare questo dolce sono i seguenti.

Per la base:

6 uova;

170 grammi di farina 00;

200 grammi di zucchero a velo.

Per la farcitura:

100 ml di alchermes;

50 ml di acqua;

300 grammi di marmellata di albicocche;

70 grammi di nocciole;

50 grammi di canditi.

Per la glassa:

100 grammi di cioccolato fondente;

50 grammi di zucchero;

80 ml di acqua.

Preparazione del salame quaresimale

Per prima cosa occorre partire dalla preparazione della base. Il primo passo sarà quello di prendere le uova e lavorarle, fino a quando non si otterrà un composto denso e spumoso. Ottenuta la consistenza desiderata, aggiungere la farina e mescolare animatamente. Su di una teglia, opportunamente rivestita, depositare il composto appena ottenuto. Cuocere il tutto a 180° in un forno ventilato per 12 minuti. Una volta sfornato, trasferire l’impasto su di un canovaccio di tessuto e cospargetelo con abbondante zucchero a velo. Quando il rotolo ottenuto, si sarà raffreddato, spennellatelo con l’alchermes e l’acqua. Questo passaggio sarà seguito dalla farcitura con la marmellata di albicocche, le nocciole e i canditi.

Arrotolati tutti gli ingredienti, è opportuno passare all’ultima fase: la glassatura. Sminuzzare il cioccolato fondente e trasferire il tutto in un pentolino, insieme a zucchero e acqua. Portare a bollore fino a quando non si sarà ottenuta una consistenza liscia e compatta. Non appena la glassa sarà tiepida, guarnire il salame quaresimale.

Buon appetito!

Ecco svelato un fine pasto eccezionale in grado di stupire tutti il giorno di Pasqua

