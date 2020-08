Ecco un efficace rimedio naturale contro brufoli e punti neri! In quest’articolo gli esperti di Salute e Benessere di Proiezionidiborsa vi mostreranno cosa utilizzare come tonico naturale per il viso. Cosa serve? Aceto di mele biologico e menta tritata (in caso si parli di punti neri)!

Cos’è un tonico per il viso?

Se ne sente raramente parlare. Il tonico è tuttavia uno dei più validi prodotti da applicare nel corso della detersione quotidiana del viso. Permette infatti di riequilibrare il PH della pelle e di contrastare la comparsa di imperfezioni cutanee. È possibile acquistarne in qualsiasi negozio di cosmetici e prodotti per la cura del corpo. In questo caso vedremo però come farne uno in casa.

Dove trovare l’aceto di mele biologico? Ecco un efficace rimedio naturale contro brufoli e punti neri!

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

I prodotti biologici stanno spopolando sempre di più sul mercato. Molte sono le persone che scelgono di affidarvisi. Pertanto non è difficile trovarne, specialmente online. Basta digitare ‘’Acquistare aceto di mele Biologico’’ nella barra di ricerca di Google ed è fatta. Il costo tende a non superare i tre euro circa.

Se non lo si ha a disposizione né lo si può reperire si può utilizzare il normale aceto di mele. In quel caso è tuttavia preferibile diluirne 150ml in 250ml di acqua minerale.

Come applicarlo e quando?

Si tende a preferire un trattamento di cinque giorni consecutivi circa. In genere l’aceto di mele va applicato subito prima dell’applicazione della crema idratante. Infatti, da solo un tonico non dà mai i risultati sperati. A questo punto non resta che tamponare la parte interessata con un batuffolo o un dischetto di cotone! È possibile anche farlo direttamente sui brufoli, prima di andare a dormire.

L’unica pecca dell’aceto di mele come rimedio naturale contro i brufoli e i punti neri è forse l’odore pungente, che può tuttavia essere aromatizzato con fiori di lavanda o foglie di menta.

Attenzione: il tonico, a differenza di altri prodotti per il viso, non deve mai essere risciacquato! Bisogna farlo asciugare e applicare solo poi la crema idratante.

Menta e aceto di mele contro i punti neri. Ecco un efficace rimedio naturale contro brufoli e punti neri!

Un rimedio alternativo utile a contrastare la comparsa di punti neri è preparare un tonico per il viso con menta e aceto di mele. Bisogna semplicemente mischiare tre cucchiai di aceto di mele e tre cucchiai di menta fresca tritata. A questo punto, il composto deve riposare per una settimana. Al termine di questo lasso di tempo deve essere filtrato. In seguito, aggiungere all’incirca 230ml di acqua. Infine, conservarlo in frigorifero per non più di sei giorni. Poi, applicarlo ogni sera prima della crema idratante.