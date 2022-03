La lavastoviglie, insieme alla lavatrice, è uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa. Si rivela davvero utile quando si hanno ospiti o per famiglie particolarmente numerose.

Un modo per velocizzare il lavaggio e ottimizzare l’utilizzo di acqua. La lavastoviglie dovrà essere sottoposta a manutenzione per evitare intoppi, tra le parti che necessitano di attenzione spicca il filtro.

Per la pulizia si utilizzano pastiglie o detersivi che si possono tranquillamente acquistare nei supermercati o nei negozi di pulizia per la casa.

In alcuni casi, però, potrebbe essere utile utilizzare delle miscele create in casa partendo da ingredienti semplicissimi.

Si tratterà, certamente, di prodotti meno efficaci rispetto ai classici detersivi ma che possono fungere da sostituti in caso di necessità.

Può accadere, infatti, di rimanere senza detersivi e di non poter andare al supermercato. In questo caso potrebbero soccorrerci proprio dei semplici ingredienti che già abbiamo in casa, basterà imparare a unirli.

Ecco un economico detersivo fai da te per lavastoviglie senza bicarbonato ma con limone facile da fare in casa al posto delle pastiglie

Per creare il detersivo liquido per le emergenze sarà sufficiente assicurarsi di avere in casa alcuni ingredienti molto comuni.

Tra questi il sapone di Marsiglia, un limone, dell’acqua e dell’olio essenziale di limone.

Prendere circa 300 ml di sapone di Marsiglia e unirlo in una ciotola con un paio di cucchiaini di succo di limone. Oltre a questo si aggiungono anche 10 gocce di olio essenziale e 100 ml di acqua, meglio se distillata.

Il tutto andrà mescolato attentamente e trasferito all’interno di una bottiglia di vetro dove si conserverà tre o quattro mesi.

Al bisogno, mettere un cucchiaio di detersivo nella vaschetta della lavastoviglie e fare partire il lavaggio.

Questo detersivo potrà essere utilizzato anche per il lavaggio manuale dei piatti. Se non si possiede l’olio essenziale si potrà omettere oppure utilizzare quello di arancio.

Alternativa

In alternativa si potrà utilizzare il diffusissimo sale fino da cucina. Sarà sufficiente unire del sapone di Marsiglia ad un cucchiaio di bicarbonato e un cucchiaio di sale fino. Mescolare bene il tutto e procedere con il lavaggio in lavastoviglie.

Si tratta di rimedi interessanti che venivano già sfruttati in passato dallE nostre nonne per lavare i piatti, specialmente a mano.

Utili in caso di emergenza ma anche come detersivi di uso quotidiano. Meno dannosi per l’ambiente e leggermente meno performanti ma ottimi quando lo sporco non è eccessivo.

Quindi ecco un economico detersivo fai da te per lavastoviglie senza bicarbonato la con limone.