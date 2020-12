Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le festività natalizie rappresentano un’ottima occasione per gustare tante pietanze che nella vita quotidiana non si preparano così spesso. Sempre in allarme i nutrizionisti che raccomandano di non cadere negli eccessi per molto tempo. A questo proposito, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole suggerire un dolce che si presenta come dei piccoli bocconcini di sapore, legati alla genuinità delle mele e alla bontà di una tipica preparazione natalizia.

Tra le innumerevoli ricette con le mele che arricchiscono la rubrica di cucina, questa versione è decisamente più adatta al periodo grazie ad un ingrediente segreto molto speciale: il pandoro. Ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti

3 mele, possibilmente le “Golden”;

2 fette di pandoro;

3 cucchiai di zucchero;

20 g di burro;

1 cucchiaio di cannella;

il succo di un limone.

Ecco un dolce semplicissimo alle mele che andrà a ruba e che tutti possono preparare. Procedimento

Per realizzare un dolce squisito in poche mosse, innanzitutto, prendere il pandoro, tagliarlo a pezzetti e lasciarlo da parte.

Lavare, sbucciare e tagliare a dadini le mele. Successivamente, in una padella far sciogliere il burro. Dopo un minuto, aggiungere i pezzetti di mele e mescolare. A questo punto, versare il succo di un limone, aggiungere lo zucchero ed anche la cannella.

Una volta preparato il composto si passa a comporre il dolce. Prendere una pirofila imburrata e versare il composto di mele. Livellare con un cucchiaio e coprire con i pezzetti di pandoro. Schiacciare leggermente con una forchetta ed infornare. Far cuocere a 180° per 10 minuti. Attenzione alla cottura, non far cuocere più del dovuto per evitare che si asciughi troppo. Ed ecco che in pochi minuti il dolce può essere servito.

