Ecco un dolce di Natale profumato e dal gusto vellutato con pochissime calorie. Finalmente ci avviamo verso uno dei periodi più magici dell’anno. Per moltissime persone il Natale rappresenta più di una semplice festa. L’atmosfera che si respira è unica durante questi giorni. Dalle decorazioni ad ogni angolo delle città ai cibi che rendono questa tradizione così importante, la lista dei motivi per cui il Natale è così amato è veramente lunga. Infatti non bisogna sottovalutare il potere che, soprattutto in questo periodo, può avere il cibo. Una buona ricetta è in grado di trasmettere l’atmosfera natalizia molto più di tante altre cose. A tal proposito, tra poco sveleremo in questo articolo come preparare un piatto ottimo per trasmettere lo spirito natalizio.

Gustosissimo ma con pochi grassi

Soprattutto negli ultimi anni, sono tantissime le persone che hanno cominciato a mostrare interesse per le ricette. Anche grazie al fatto che molti show in televisione ormai parlano di cuochi e di chef internazionali, gli italiani hanno riscoperto la bellezza di sbizzarrirsi in cucina. Grazie al vasto mondo di internet infatti, ormai sono disponibili tantissimi consigli e metodi che indicano come preparare il nostro piatto preferito.

Molti di questi consigli spiegano come rendere i piatti della tradizione, che spesso possono risultare pesanti, più magri e dunque ipocalorici. Queste ricette sono conosciute con il termine inglese “light”, che tradotto in italiano vuol dire appunto magro. Sostituendo infatti alcuni ingredienti base dei piatti è possibile preparare delle ricette gustosissime, ma con pochi grassi. Nell’articolo di oggi sveliamo come preparare, con questa modalità light, un dolce della tradizione natalizia amato da tutti. Dunque ecco un dolce di Natale profumato e dal gusto vellutato con pochissime calorie.

Ciambella di pan di zenzero light

Per preparare una ciambella di pan di zenzero light ci serviranno: cacao amaro, zenzero fresco, noce moscata, cannella, olio di semi, miele e bicarbonato. Per rendere la ricetta ipocalorica e a basso contenuto di grassi si consiglia di utilizzare l’albume d’uovo al posto delle uova. Inoltre nella scelta della farina si consiglia di utilizzare quella integrale in quanto, avendo un basso indice glicemico, renderà il dolce meno grasso. È inoltre importante sottolineare come questa preparazione non abbia bisogno del burro, ingrediente che alza di moltissimo l’apporto calorico.

Una volta dopo aver preparato l’impasto, avendo dunque inserito tutti gli ingredienti al suo interno, sarà la volta del forno. Dopo quaranta minuti a centottanta gradi, il dessert sarà pronto per essere servito. In poco più di un’ora si darà vita ad un piatto che, oltre a risultare perfetto per chi sta mantenendo la linea, renderà l’atmosfera di casa più natalizia che mai. Provare per credere. Dunque ecco un dolce di Natale profumato e dal gusto vellutato con pochissime calorie.