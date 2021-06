Chi ha detto che per stare leggeri e in forma dobbiamo rinunciare ai dolci e dessert? Sfatiamo questo mito e prepariamo questa ricetta leggera e molto gustosa che ci sorprenderà. Ecco un dessert dietetico per i palati più raffinati pronto in poco tempo.

Il tè matcha è molto usato in Oriente ed è diffuso anche in Europa ormai da tempo. Il suo gusto delicato si presta come bevanda rinfrescante e rilassante. Si gusta infatti sia freddo che caldo.

Vediamo come possiamo preparare una crema dessert all’orientale a base di questa bevanda raffinata.

Per 4 persone e circa 128 kcal a testa ecco gli ingredienti da preparare:

½ lt di latte scremato;

1 cucchiaio di tè matcha;

2 cucchiai di fecola di mais;

50 g di zucchero in polvere.

La preparazione dura circa 10 minuti e il tempo di cottura circa 8. Si lascerà riposare il tutto in frigo per almeno 2 ore.

Preparazione della crema al tè matcha

Diluiamo la fecola di mais con il tè matcha. Aggiungiamo il latte a poco a poco sbattendo costantemente con una frusta e poi versiamo lo zucchero.

Mettiamo la preparazione in una pentola, facciamo cuocere a fuoco dolce continuando a sbattere con la frusta. Appena la crema diventa più spessa, dopo circa 3 minuti, continuiamo la cottura per altri 5 minuti, continuando sempre a mescolare.

Dividiamo la crema in più porzioni, magari in bicchierini da dessert, e aggiungiamo delle scorze di buccia di limone. Il dessert è pronto per essere servito dopo due ore di riposo in frigo. Ecco un dessert dietetico per i palati più raffinati pronto in poco tempo.

Gli effetti benefici del tè matcha sono molteplici. È infatti indicato in caso di dieta dimagrante per le sue proprietà diuretiche e antiossidanti. Ha un forte effetto depurativo ed aumenta notevolmente le difese immunitarie ed il livello di energia dell’organismo.