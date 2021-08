Si parte con la stagione dei piatti freddi, quindi pietanze assolutamente fredde o a temperatura ambiente. Ma è anche la stagione del famoso “non ho voglia di cucinare”. Quello che infatti molto spesso si fa è cucinare, ad esempio, delle mega insalate di riso che durano per qualche giorno. Ma oltre alla solita insalata di riso possiamo fare tanto altro. Ed ecco un delizioso piatto estivo tutto da gustare pronto in pochi minuti.

Ecco un delizioso piatto estivo tutto da gustare pronto in pochi minuti

Il piatto che proponiamo oggi può essere considerato un primo unico, oppure un contorno. Se si considera però un piatto unico, si consiglia di aggiungere più ingredienti rispetto alla ricetta base per assumere il giusto fabbisogno energetico.

Insalata di spinaci e funghi

La ricetta che andiamo a proporre oggi è per 4 persone e per prepararla servono:

600 grammi di spinaci;

200 grammi di funghi champignon;

100 grammi di pancetta affumicata;

1 cucchiaio di aceto;

3 cucchiai di olio d’oliva;

sale q.b.

Elaborazione

Partiamo subito allora con la preparazione. La prima cosa da fare è pulire gli spinaci. Scegliamo degli spinaci con le foglie fresche, tenere e piccole. Quindi laviamo per bene le nostre foglie, asciughiamole con cura e poi mettiamole in una ciotola. Questa sarà quella che porteremo a tavola, quindi deve essere abbastanza capiente.

Ora prendiamo in nostri funghi, tagliamoli e mettiamoli sugli spinaci. Quindi aggiungiamo un pizzico di sale. Passiamo ora alla pancetta. Questa possiamo prenderla sia dal macellaio sia al supermercato. Mettiamo ora la pancetta in una padella e facciamola friggere per qualche minuto. Poi aggiungiamo l’olio e aceto, a fiamma spenta, mescoliamo e poi versiamo tutto nella ciotola con gli spinaci. Ed ecco che il nostro piatto è pronto.

Se lo vogliamo fare come piatto principale possiamo aggiungere pomodori, formaggio, frutta secca e altri cibi per rendere tutto più sostanzioso.

Approfondimento

