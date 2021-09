Il benessere della persona, a qualsiasi età, passa anche dal cibo e dalla scelta delle pietanze che si portano a tavola. Ogni stagione dell’anno porta con sé prodotti della terra estremamente benefici per la persona sotto differenti aspetti. Una recentissima review scientifica di alcuni ricercatori italiani ha evidenziato le numerose proprietà di un particolare frutto facile da reperire in questo periodo dell’anno. Ecco un delizioso frutto di stagione che potrebbe aiutare a mantenersi giovani e in salute come illustriamo di seguito.

Perché mangiare sano aiuta a stare meglio?

Uno dei paradossi dei nostri giorni prevede che l’abbondante disponibilità di cibo, fonte primaria di sopravvivenza, esponga al contempo al rischio di una alimentazione nociva. Alcuni alimenti, come conferma la scienza, possono diventare potenzialmente dannosi per la salute e considerarsi veri e propri fattori di rischio di malattie. Un esempio tra tanti riguarda il consumo eccessivo di zuccheri raffinati e le conseguenze che ha sulla salute. Come sottolinea l’Organizzazione Mondiale della Sanità, negli ultimi decenni il numero di persone affette da patologie diabetiche è aumentato in maniera vertiginosa. Allo stesso modo, sono diverse le forme tumorali che la scienza associa alla cattiva alimentazione. In questo senso, è sempre utile diagnosticare quanto prima le patologie di modo da garantire interventi più efficaci. In un precedente articolo abbiamo illustrato quali sono i 3 valori del sangue sballati che potrebbero fungere da campanello d’allarme del tumore.

La melagrana raccoglie attorno a sé numerose leggende che la rendono affascinante non solo sul piano narrativo, ma anche e soprattutto su quello alimentare. È proprio questo l’esito che emerge da una recente review scientifica italiana che ne raccoglie i principali effetti benefici presi in esame da più ricerche. Il team di ricercatori ha raccolto i dati dei numerosi studi scientifici che nel corso del tempo hanno indagato specifici aspetti di questo dolce frutto autunnale. La melagrana si può considerare un alimento funzionale per il mantenimento di un buono stato di salute secondo la scienza ed i suoi principali effetti sono di tipo antiossidante, antinfiammatorio, antinvecchiamento e prebiotico. Quando si parla di effetto antiossidante, si descrive quel processo chimico che, grazie ad alcune sostanze, riesce a contrastare e rallentare l’effetto dei radicali liberi.

Tale azione protegge le cellule, le membrane plasmatiche e il DNA dal danneggiamento e dal conseguente invecchiamento. Inoltre, l’azione antiossidante funge da fattore protettivo contro la formazione di numerose malattie. La melagrana è ricca di fitocomposti che hanno questo effetto come gli antociani, l’acido ellagico, l’acido gallico e quello ferulico. Per mantenersi in forma, dunque, è possibile approfittare dell’attuale stagione per fare una scorta di questo delizioso frutto e stare meglio. In questi casi è sempre utile seguire le indicazioni del proprio nutrizionista o medico esperto per inserire la melagrana nella propria alimentazione.

