Preparare un pranzo veloce e gustoso non è sempre facile. Spesso e volentieri ci rifugiamo nei soliti ingredienti, un po’ per comodità e un po’ perché andiamo sul sicuro. Sappiamo come cucinarli e quanto tempo impieghiamo, cosa non da poco se abbiamo solo qualche ora di pausa.

Probabilmente in questo periodo ci siamo concentrati sui prodotti classici stagionali, come la zucca. L’abbiamo preparata davvero in tutte le salse, al forno, come vellutata o addirittura per farcire una squisita torta.

Ecco un delizioso e veloce primo piatto con le vongole e le cime di rape che sta spopolando

In realtà la lista di frutta, verdura e pesce di stagione di questo periodo è molto più ampia. Oggi prepareremo le famose orecchiette alle cime di rapa ma con le vongole. Tutti prodotti di stagione che ci garantiscono un ottimo piatto spendendo pochissimo.

Ingredienti per 2 persone:

250 gr di orecchiette fresche;

250 gr di cime di rapa;

500 gr di vongole possibilmente veraci;

1 spicchio d’aglio;

50 ml di vino bianco;

1 cucchiaino di fecola;

peperoncino;

prezzemolo;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Puliamo le cime di rapa e mettiamole a lessare per una decina di minuti in acqua salata. Prendiamo i gambi e con un po’ di acqua di cottura li frulliamo in modo da ottenere una cremina. Saliamo, mettiamo un po’ d’olio e del pepe;

Ora apriamo le vongole già in precedenza ben spurgate. In una padella con un filo d’olio facciamo soffriggere l’aglio e il peperoncino. Tuffiamo le vongole e copriamo con il coperchio, a fiamma alta. Dopo qualche minuto versiamo il vino e lasciamo sfumare finché non saranno tutte aperte;

Filtriamo con un colino il fondo di cottura delle vongole e rimettiamolo in padella, aggiungiamo il prezzemolo tritato. A fiamma bassa poi versiamo la crema verde che abbiamo frullato prima e un cucchiaino di fecola per addensare il tutto;

In una pentola con acqua salata cuociamo le orecchiette, in genere per 6 minuti circa. Scoliamole e uniamo tutto nella padella aggiungendo anche le vongole e le cime messe da parte.

Insomma, ecco un delizioso e veloce primo piatto con le vongole e le cime di rapa che sta spopolando. Facile da preparare è il piatto perfetto per un pranzo dell’ultimo momento ma davvero buono da morire. Se abbiamo un po’ di tempo in più possiamo anche preparare le orecchiette con le nostre mani. Con circa 200gr di farina di grano duro e 100 ml di acqua tiepida creiamo l’impasto. Una volta lavorato su una spianatoia per 10 minuti lo facciamo riposare coperto da un canovaccio per 15 minuti. Ricaviamo tanti piccoli cilindri di pasta e tagliamoli in pezzettini di qualche centimetro. Con il pollice e il dorso del coltello creiamo la classica forma ad orecchietta.

