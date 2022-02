Il primo piatto è certamente la portata principale del piatto della domenica. Tra le pietanze più apprezzate ci sono cannelloni, lasagne e pasta al forno. Tuttavia, la scelta non si limita a queste. Sulle nostre pagine abbiamo illustrato come gratinare il riso per cucinare un filante e originale primo piatto per la domenica.

Per quello che proponiamo in quest’occasione, invece, si usa la pasta corta. L’ingrediente principale sono i carciofi, spesso usati per preparare squisiti contorni da accompagnare alla carne. Il mese di febbraio è uno dei migliori dell’anno per portarli in tavola e godere appieno del loro sapore. Un altro ingrediente molto importante in questa ricetta è la salsiccia. Il risultato sarà un cremoso primo piatto coi carciofi, l’ideale per un pranzo in famiglia.

Ingredienti della pasta con salsiccia e carciofi per 4 persone

320 g di penne (o ziti, maccheroni…)

3 carciofi di medie dimensioni;

250 g di salsiccia;

pomodori secchi.

2 spicchi di aglio;

brodo vegetale;

vino bianco per sfumare;

prezzemolo;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Per ammollare i carciofi

acqua;

succo di limone.

Ecco un cremoso primo piatto coi carciofi per chi non sa che cosa preparare di domenica e non vuole cucinare la solita lasagna

Lavare e tagliare i carciofi in quattro parti. Metterli in ammollo in una ciotola con acqua e limone. Trascorsi 10 minuti, scolarli e sciacquarli. Tagliarli a pezzi.

In una padella, mettere a cuocere i carciofi con aglio, sale e pepe. Dopo qualche minuto, abbassare la fiamma e aggiungere il brodo vegetale. Coprire la padella e far cuocere per 30 minuti. Mescolare di tanto in tanto.

Intanto, in una padella più grande riscaldare olio, aglio, pomodori e prezzemolo. Far soffriggere a fiamma bassa. Sbudellare la salsiccia e metterla a sua volta all’interno di questa padella. Sfumare con un po’ di vino bianco da cucina. Quando tutto sarà pronto, versare i carciofi all’interno del sugo appena preparato e far amalgamare bene tutti gli ingredienti. Fatto ciò, non resta che cuocere al dente la pasta scelta. Prima di scolarla, conservare un po’ di acqua di cottura.

Infine, non resta che trasferire la pasta all’interno della padella del condimento e saltarla, aggiungendo l’acqua di cottura messa da parte in precedenza. L’amido al suo interno contribuirà a rendere il sugo più cremoso.