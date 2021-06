In estate l’ideale sarebbe di restare il meno possibile ai fornelli e riuscire preparare comunque ottimi piatti, da gustare magari in giardino o in terrazza.

La ricetta odierna ci aiuta appunto a preparare un condimento al contempo facile e veloce. Passiamo all’opera, ecco un condimento originale e leggero, perfetto per un piatto di pasta in compagnia tra amici o parenti (qui al link altri validi spunti in merito).

Passiamo a fare la spesa per il nostro condimento

Ecco gli ingredienti da cercare in frigo, in dispensa o al mercato:

a) 500 gr di pasta;

b) 200 gr di zucchine piccole e tenere;

c) 150 gr di granella di nocciola;

d) 150 gr di pecorino;

e) olio evo e sale q.b.

Scegliamo accuratamente gli ingredienti: pochi ma buoni!

Anzitutto prestiamo attenzione al formato di pasta che ci piace di più, corto o lungo che sia.

Vanno bene le bavette o i bucatini, ma anche le orecchiette o i sedanini per esempio. Magari scegliamo un tipo di pasta di qualità, fatta con farine antiche, essiccata lentamente e trafilata al bronzo.

Per ridurre al minimo il nostro tempo dietro ai fornelli, prepariamo un pesto utilizzando le zucchine crude. Ecco perché sarà importante averle piccole e tenere. Scegliamo allora di andare a comprarle al mercato e a km 0, magari dal contadino della zona.

Procediamo velocemente e facilmente per preparare questo piatto di pasta

A questo punto facciamo bollire l’acqua per cuocere la pasta.

Nel frattempo versiamo in un mixer le zucchine mondate e tagliate a tocchetti. Poi 100 gr di granella di nocciola, 100 gr di pecorino grattugiato e un cucchiaio di olio evo. A pesto pronto, aggiungiamo il sale se necessario.

Versiamo nell’acqua bollente la nostra pasta più gradita e facciamo cuocere prima di scolarla bene al dente. Non dimentichiamo di mettere da parte un mestolo di acqua di cottura per spadellare la pasta.

Dunque, ecco un condimento originale e leggero, perfetto per un piatto di pasta in compagnia

Trasferiamo la pasta in una padella capiente, aggiungiamo il pesto e mantechiamo utilizzando anche l’acqua di cottura, se necessario. Infine aggiungiamo il resto del pecorino grattugiato e ciò che rimane della granella di nocciole.

Ecco pronto un piatto di pasta davvero unico, oltre che semplice e veloce da preparare che farà la gioia di tutti.

Per i più grandi, consigliamo in abbinamento un bicchiere di Gerwurztraminer, fresco, aromatico e profumatissimo.

Approfondimento

Occhio a queste polpette sfiziose a pranzo e a cena o come aperitivo.