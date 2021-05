Ecco un concime super naturale ed economico che è anche un efficacissimo repellente per gli insetti

Molti di noi sono sempre alla ricerca del concime giusto per le proprie piante. L’impiego di un terriccio adatto e di un concime efficace sono tra le cose più importanti per avere delle piante rigogliose e sane ma non sempre è facile trovare prodotti adatti. Spesso i prodotti specifici dei negozi specializzati hanno costo ingenti e nonostante questo possono non essere miracolosi come sembrano.

Per questo oggi vogliamo parlare di un concime super naturale ed economico che è anche un efficacissimo repellente per gli insetti.

Un ingrediente che concima e tiene lontani i parassiti

L’ingrediente di cui parliamo oggi è molto comune in tutte le nostre cucine, è economico e super facile da usare.

È molto efficace perché compie una naturale azione repellente nei confronti di insetti, lumache e altri parassiti oltre a nutrire il terreno con le vitamine e i sali che sprigiona nel terriccio.

Stiamo parlando del lievito di birra in panetti usato solitamente per preparare il pane, pizza e altri prodotti lievitati.

Il lievito di birra è particolarmente efficace nella cura di alcuni fiori come le rose e i gerani ma si può anche utilizzare nella cura di ortaggi e verdure.

Grazie alle sue componenti nutrizionali nutre a fondo il terreno e dà forza e vigore alle nostre piante.

Per avere questi incredibili vantaggi tutto ciò che dobbiamo fare è diluire il lievito in panetti in un litro d’acqua e usarlo come fertilizzante. Possiamo inserirlo in una bottiglia e versarlo nel terreno circostante la pianta che vogliamo nutrire.

Il lievito di birra è un repellente naturale che agisce contro parassiti, insetti e lumache, oltre ad essere ricco di vitamine del gruppo B, a cui si aggiungono proteine, sali minerali e vitamine che sono un vero e proprio toccasana per le nostre piante.

Questo ingrediente è particolarmente indicato per rose e gerani, ma si può anche usare nell’orto per le nostre piante di pomodori, zucchine e patate.

