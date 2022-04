L’interesse nei confronti del cibo vegano è in crescita, sia per motivi ambientali che salutari. Prepareremo un aperitivo di tendenza e goloso che richiederà davvero poco tempo ed il risultato sarà memorabile.

Iniziamo con la scelta degli ingredienti per procedere poi con la preparazione. Prima di cominciare è bene mettere in fresco una bottiglia. Vediamo cosa bere. Si può optare per un prosecco vegano prodotto senza l’uso di erbicidi e pesticidi, oppure uno Chardonnay o Gewztraminer bio-vegan.

Ecco un aperitivo vegano sfizioso e velocissimo con 2 stuzzichini che accontenteranno anche i palati più esigenti

In dispensa dovremo avere alcuni ingredienti. Cosa comprare:

500 g di chicche di patate senza uova;

paprika dolce o piccante a seconda dei gusti q.b.;

curry q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.;

1 mazzo di cavolo nero;

60 ml di latte di soia;

100 ml di olio di semi di mais;

1 cucchiaino di limone;

10 ml di olio Evo.

Iniziamo preparando la maionese vegana. Dopo aver versato in un bicchiere a bordi alti il latte di soia, azionare il frullatore ad immersione e muoverlo dall’alto verso il basso. Aggiungere man mano l’olio di semi e i 10 millilitri di olio d’oliva fino a che la consistenza non sarà cremosa. Completare con sale, limone e un cucchiaino di curry montando e amalgamando ancora con il frullatore. È consigliabile assaggiare e regolare di sale.

Come preparare degli snack in modo semplice e senza friggere

Dopo aver messo in frigorifero la maionese, ci dedicheremo alle chicche di patate. Sarà sufficiente condirle con olio, sale, paprika e rosmarino e passarle in forno per 15 minuti a 200 gradi. Meglio controllare la cottura. Saranno pronte quando risulteranno croccanti all’esterno.

Per lo snack al cavolo nero basta lavare le foglie di cavolo, asciugarle e spennellarle con olio Evo. Dopo averle disposte sulla placca ricoperta con carta forno e ben distanziate, spolverarle con sale, pepe e paprika. Cuocere in forno per 10 minuti a 200 gradi, sempre controllando la cottura. Dovranno risultare croccanti come delle chips di patate.

Quindi ecco un aperitivo vegano sfizioso e non fritto da servire caldo o tiepido. La maionese può essere preparata anche il giorno precedente, si può conservare in frigorifero per 4 giorni. Il cavolo nero ha un buon apporto di calcio, zinco e ferro quindi è da preferire. Qualora però non fosse possibile reperirlo si potrà utilizzare il cavolo verza o le foglie di lattuga.

Lettura consigliata

Come degustare la pizza con una bevanda che non sia la solita birra, una scelta per veri intenditori