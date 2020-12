Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La Redazione di ProiezionidiBorsa propone ai lettori la ricetta di un antipasto semplice e sfizioso da preparare per il pranzo di Natale. I cestini di pasta sfoglia possono essere farciti in diversi modi. Ad esempio, con una noce di formaggio, una fettina di pera e del ribes. Oppure, con zucchine, mortadella, ricotta e parmigiano. Con pochissimo sforzo, quindi, sarà possibile preparare un ottimo antipasto da gustare assieme ai parenti e agli ospiti. A pranzo, a cena oppure per un aperitivo, accompagnando i cestini ad uno spritz.

Ecco un antipasto semplice e sfizioso da preparare per il pranzo di Natale

Ingredienti per 4 cestini

1 rotolo di pasta sfoglia;

2 zucchine;

1/2 cipollotto;

20 g di parmigiano;

250 g di ricotta;

olio extravergine di oliva;

q.b. sale e pepe;

100 g di mortadella.

Procedimento

Preparare i cestini

Prendere il rotolo di pasta sfoglia.

Tagliarlo in tanti piccoli pezzi di circa 6 x 7 cm usando l’apposita rotella.

Imburrare gli stampini di una teglia da muffin.

Porre i pezzi di pasta sfoglia al loro interno.

Usare una forchetta per bucherellarli.

Porre della carta forno e dei ceci secchi all’interno di ciascun cestino di pasta frolla.

Cuocerli nel forno pre-riscaldato a 180° per 20 minuti circa.

Sfornarli, farli raffreddare e rimuovere la carta e i ceci.

Preparare il ripieno

Far appassire in padella metà cipollotto.

Tagliare due zucchine à la julienne.

Aggiungerle alla padella con la mortadella, la ricotta e il parmigiano.

Condire con sale e pepe nella quantità gradita.

Al termine della cottura, far raffreddare il tutto.

Farcire ciascun cestino con una noce del ripieno preparato, aiutandosi con un sac à poche munito di bocchetta liscia.

Impiattare e servire.

Affinché non perdano di fragranza, si consiglia di non lasciare raffreddare i cestini troppo a lungo. Infatti, è meglio mangiarli quando sono ancora caldi e croccanti. Quindi, ecco un antipasto semplice e sfizioso da preparare per il pranzo di Natale e non solo.