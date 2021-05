Ecco un antipasto delicatissimo con le capesante che delizia gli occhi e il palato di tutta la famiglia

Prima di passare a una zuppa di pesce o a un pesce al forno al cartoccio o al sale, ci vuole un antipasto leggero e speciale, che prepari il palato ai sapori forti.

Ecco allora un antipasto delicatissimo con le capesante che delizia gli occhi e il palato di tutta la famiglia. Una terrina da leccarsi i baffi che richiede una preparazione accurata ma assicura un grande successo.

La ricetta per sei persone è stata selezionata dagli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Il matrimonio perfetto di capesante e gamberi

Le capesante sono un mollusco dal sapore eccezionale, che solitamente gustiamo gratinato al forno con pangrattato, aglio e prezzemolo. Ma per un pranzo formale serve una ricetta meno rustica.

Per prepararlo occorrono 300 grammi di capesante anche surgelate, 100 grammi di code di gambero già pulite, un albume d’uovo, 6 cl di panna, un limone, 2 cl di olio di oliva, quattro foglie di scarola o di cavolo verza, 40 grammi di carote, 40 grammi di peperoni, 40 grammi di zucchine, sale e pepe.

Puliamo le capesante e facciamole marinare con sale, pepe e un filo d’olio. Passiamo al mixer le code di gambero, tenendone da parte sei intere, l’albume e la panna. Tutti gli ingredienti devono essere ben freddi e conditi con sale e pepe.

A questo punto sbollentiamo per pochi secondi le foglie di cavolo o scarola e le verdure tagliate a julienne in acqua salata.

Scoliamo, raffreddiamo e asciughiamo distendendo le foglie bene aperte su un telo di lino o un foglio di carta da cucina.

Quando saranno fredde, usiamo le foglie vegetali per foderare una terrina rettangolare. Versiamo la mousse di gambero e a metà terrina uniamo le verdure sbollentate, i pezzi di gambero e le capesante scolate della marinatura.

Richiudiamo le foglie di cavolo e mettiamo il composto a cuocere a bagnomaria in forno caldo a 150 gradi per trenta minuti.

Affettare la terrina e servire tiepida, con una grattata di buccia di limone se piace.