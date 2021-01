Tempo di dieta e perdita di peso? L’impresa è ardua ma esistono molti alimenti che arrivano in nostro soccorso quando decidiamo di mangiar sano ed eliminare qualche centimetro di massa grassa. Insalata, finocchi, tè verde ma anche riso, pesce e carne bianca. Insomma, chi ha il desiderio di vivere meglio non deve far altro che mettere in atto il piano alimentare più adatto alle sue esigenze. Opportuno, dunque, affidarsi ai medici specialisti per creare una dieta perfetta per l’organismo.

Tuttavia, la Redazione, quest’oggi, vuole informare i suoi Lettori che tra gli alimenti “amici” della dieta troviamo anche le insospettabili melanzane. Sembrerebbe, infatti, che le melanzane posseggano il potere di agevolare l’eliminazione del grasso addominale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco un alimento comune e insospettabilmente utile per bruciare il grasso addominale. Melanzane

L’ortaggio in questione, definito tecnicamente un frutto botanico, infatti, apporta una quantità minima di calorie. Per essere efficace la melanzana deve essere cotta e consumata in un certo modo. Bandite le fritture! Anche se questo alimento, generalmente, va consumato sempre cotto e non crudo. In questo caso, infatti, potrebbe rivelarsi tossico. La melanzana tra i tanti aspetti, è ricca di acqua, antiossidanti, minerali e vitamine.

Tra le innumerevoli ricette e preparazioni possibili, ecco come ottenere in breve tempo un succo di melanzana per aiutare l’organismo a smaltire il grasso addominale.

Prendere una melanzana, lavarla e tagliarla a cubetti. Successivamente, prendere una pentola e versare al suo interno dell’acqua. Riempire circa metà pentola e immergere i pezzetti di melanzana. Lasciar bollire per qualche minuto. Poi filtrare con un colino l’acqua e versarla in un recipiente di vetro. Lasciar raffreddare e poi conservare in frigorifero. Tale miscela andrebbe bevuta quattro volte al giorno. I sostenitori di questa bevanda hanno dichiarato di aver riscontrato dei benefici. Ovviamente, la sola bevanda a base di melanzane non basta. Il rimedio deve essere accompagnato da una dieta a basso contenuto calorico.

Se “Ecco un alimento comune e insospettabilmente utile per bruciare il grasso addominale” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Dimagrire ed allenarsi in modo efficace, ecco le ultimissime tendenze del 2021“.