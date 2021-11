Capita, a volte di disporre di un numero di telefono e di essere titubanti nell’utilizzarlo. Vuoi per una questione di sicurezza, vuoi per vera e propria timidezza. Oggigiorno, è molto più facile esprimersi con un messaggio WhatsApp che con una chiamata. Come se lo scrivere fosse il rifugio in cui mettersi al riparo dal confronto orale. In tante situazioni lo si preferisce.

È ciò che ha prodotto la messaggistica gratuita. Solo quindici anni fa, sarebbe stato impensabile ricevere tutta la mole di messaggi che, quotidianamente, ognuno di noi legge. Ai tempi dei vecchi SMS, la spesa sarebbe stata insostenibile. Pensiamo che un singolo messaggio costava tra i 10 e i 15 centesimi a seconda del piano tariffario! Ci si esibiva in massaggiate lunghissime solo in occasione dell’estate o del Natale. Gli operatori telefonici, infatti, proponevano grandi offerte per le card con un tot di messaggi e minuti gratis. Soprattutto i ragazzi erano il target di questi tipi di promozioni. Poi, dopo gli anni Dieci del nuovo secolo, è arrivata dagli Stati Uniti questa meravigliosa app e nulla è stato più come prima.

Ecco un abile trucco per mandare un messaggio WhatsApp a un numero senza averlo tra i contatti

Le rubriche sono diventate chilometriche, per salvare tutti i numeri a cui mandare, magari, un solo WhatsApp. Eh sì, perché se un utente non risultava tra i contatti, non si poteva comunicare con lui tramite la app di origine americana. Un problema che non è stato mai risolto, impedendo, di fatto, di usare WhatsApp in sostituzione della chiamata.

Attenzione, però! Pochissimi lo conoscono, ma esiste un piccolo segreto per consentire comunque di far arrivare i messaggi anche a un numero non presente tra i contatti. Un trucchetto che potrebbe risolvere tanti problemi. Vediamo come fare.

Innanzitutto per poterlo attuare dobbiamo collegare il nostro cellulare al computer tramite WhatsApp Web. Apriamo l’applicazione, andiamo sui tre puntini in alto a destra, clicchiamo su dispositivi collegati. Sul nostro computer avremo aperta la pagina di WhatsApp Web in cui sarà presente un QR Code. Lo scannerizzeremo con il nostro telefono e magicamente ci appariranno tutte le conversazioni sul computer.

Il trucco

A questo punto, apriamo una nuova scheda e mettiamo nel browser questo indirizzo https://wa.me/xxxxxxxxxx. Andiamo a sostituire tutte le x con il numero della persona a cui vogliamo scrivere senza inserirla in rubrica. Ricordiamo di mettere anche il prefisso. Quindi, se è un numero italiano, lo facciamo precedere dal 39. Così facendo, si aprirà una pagina in cui ci saranno sia il contatto che un pulsante verde con la scritta “continua e vai alla chat”. Clicchiamo su quest’ultimo e, magicamente, saremo già dentro alla chat insieme a questa persona. A questo punto, sarà sufficiente scriverle un semplice messaggio per iniziare la conversazione.

Ecco un abile trucco per mandare un messaggio WhatsApp a un numero senza averlo tra i contatti, in pochissimi secondi potremo chattare con lei.

Approfondimento

Pochi sanno che possono sempre vedere gli ultimi accessi di WhatsApp grazie a questa nuova applicazione