Su questo tema, i proprietari dei cani si dividono nettamente in due categorie. C’è chi adora l’odore tipico dei polpastrelli dei propri amici a 4 zampe e chi proprio non lo sopporta. Se rientriamo in quest’ultima categoria ci possono essere delle cause dovute ad alcune abitudini sbagliate che possiamo facilmente correggere. Vediamo innanzitutto quali sono le cause dell’odore che i più associano a quello dei pop corn.

Escluso che la puzza provenga da sporco residuo fra i polpastrelli, quello che sentiamo dipende dalla flora batterica presente in questa parte del corpo. I batteri in questione sono di due tipi: Pseudomonas e Proteus Vulgaris, del tutto innocui. Essi trovano terreno fertile qui grazie alla presenza di umidità e di pelo. Nonostante la loro natura innocua, è comunque importante tenere la situazione sotto controllo e non favorire un eccesso di proliferazione batterica che porterebbe facilmente allo sviluppo delle infezioni. Ecco tutto quello che dobbiamo sapere se vogliamo eliminare la puzza dalle zampe dei nostri cani usando rimedi facili e naturali.

Il confronto col veterinario

Se abbiamo la sensazione di trovarci di fronte a un problema, la prima cosa da fare sarà quella di chiedere un parere al veterinario. Sarà il primo a tranquillizzarci sulla situazione oppure e a indicarci la soluzione più adatta a noi. Sconsiglierà il facile utilizzo di prodotti in commercio appositi, dato l’alto contenuto di sostanze chimiche spesso poco salutari. Si raccomanderà invece di asciugare sempre molto bene le zampe con un asciugamano in modo da non lasciare eccessiva umidità a contatto col pelo. E si vorrà sincerare che il cane segua una corretta alimentazione.

I rimedi casalinghi semplici per prevenire il cattivo odore

Non lavarlo troppo frequentemente: credendo di far bene, non ci accorgiamo che così facendo compromettiamo l’equilibrio naturale del PH della sua pelle, esponendola alle aggressioni dei batteri e conseguentemente anche dei cattivi odori. Una volta al mese può essere sufficiente.

Utilizzare i prodotti giusti: evitare di usare i nostri stessi prodotti per l’igiene quotidiana, sempre per non alterarne l’equilibrio lipidico. Preferire quelli a PH neutro.

Bicarbonato e oli essenziali

Si possono effettuare dei piacevoli massaggi sulle zampe con bicarbonato sciolto in acqua e all’occorrenza aggiungere qualche goccia di olio essenziale di lavanda o tea tree che sono degli antisettici naturali. A questi elementi si può aggiungere l’amido di mais estremamente efficace contro il cattivo odore. Ecco tutto quello che dobbiamo sapere se vogliamo eliminare la puzza dalle zampe dei nostri cani usando rimedi facili e naturali.