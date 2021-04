Ecco tutti rimedi, semplici ed efficaci, per sgonfiare gambe e pancia ed eliminare i liquidi in eccesso

Il corpo umano è composto per più della metà di acqua, un elemento indispensabile per poter vivere. Il problema è che senza un corretto ricambio idrico i tessuti vanno in sofferenza, come se soffocassero. Ecco perché è importante eliminare la cosiddetta ritenzione idrica, che impedisce i corretti scambi cellulari. Non è solo una scelta di tipo estetico, ma è un modo per riossigenare e quindi ringiovanire l’intero organismo.

Ecco tutti i rimedi, semplici ed efficaci, per sgonfiare gambe e pancia ed eliminare i liquidi in eccesso

La prova del dito

Molto spesso si confonde la ritenzione idrica con un possibile ingrassamento. E allora come capire la differenza? Basta fare la prova della pinza. È necessario sedersi sul letto con le gambe distese e premere in profondità con il pollice sulla parte anteriore delle gambe. Se la pressione del dito lascerà un’impronta bianca per qualche secondo siamo difronte a una situazione di ritenzione idrica. Un altro campanello è dato anche dal colore delle urine. Più sono limpide e trasparenti, più si è bevuto nelle giuste quantità. Per capire se, invece, è cellulite basta tirare un pizzicotto sulla coscia. Se si avverte un leggero dolore e la pelle cambia colore allora in questo caso i tessuti sono infiltrati di ristagni (cellulite).

I consigli per eliminare la ritenzione idrica

a) Bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno;

b) ridurre il consumo di sale senza però azzerarlo completamente. Attenzione a tutti quei cibi che presentano, in modo occulto, grandi quantità di sale;

c) mangiare più verdure;

d) inserire nella propria alimentazione cibi ricchi di potassio come legumi, vegetali e pesce azzurro perché aiutano a eliminare i liquidi in eccesso;

e) consumare in abbondanza frutta e verdura, soprattutto mirtilli, prugne, ciliegie, more, melone, papaia, e poi grano saraceno, broccoli ecc.. Questi, infatti, sono tutti cibi ricchi di bioflavonoidi che hanno un’azione capillaroprotettiva e antiedematosa;

f) inserire nella dieta l’ananas fresco: il gambo, infatti, contiene bromelina, sostanza antiritenzione.

