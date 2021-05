Col caldo spuntano i primi pomodori tra i banchi del mercato. Queste primizie forse sono le più gustose e ricche di succo, poiché hanno assorbito nutrienti in grande quantità. E chi non ha la passione per questi ortaggi protagonisti di mille ricette.

Crudi, in insalata, cotti, fatti in passata, per condimenti e sughi, e anche al forno. Davvero i pomodori non possono mancare nel periodo estivo. Ma come fare a mantenerli freschi e saporiti una volta acquistati? Ecco tutti i trucchi per conservare a lungo i pomodori dentro al frigorifero e farli maturare senza perdere gusto e qualità. Vediamo anche un metodo usato nel Sud d’Italia per conservare i pomodorini anche per tutto l’anno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Fuori dal frigorifero

Molti sapranno che per mantenere integro un pomodoro a temperatura ambiente bisogna girarlo sottosopra. Prima saranno necessari alcuni passaggi. I pomodori dovranno infatti essere ripuliti dalle tracce di terra e zolfo, ma non dovranno essere lavati in acqua.

Un altro accorgimento è di non lasciare i pomodori vicino ad altra verdura o frutta. La maturazione verrebbe accelerata. Se sono acerbi, quindi, possiamo metterli vicino a delle mele o accanto a una banana. Il sole è un altro alleato di questo prodotto e ne velocizza la maturazione.

Al Sud gli anziani e i contadini sapienti usano il metodo del grappolo. Per pomodorini perini, ciliegini, San Marzano, si usa raccoglierli a grappolo e appenderli creando una “scocca o piennolo”. Proprio questo termine indica il grappolo intrecciato di pomodorini che vengono lasciati sotto un pergolato. Una volta si riuscivano a conservare anche per l’inverno. Un ottimo metodo se si ha un pergolato.

Ecco tutti i trucchi per conservare a lungo i pomodori dentro al frigorifero e farli maturare senza perdere gusto e qualità

In frigorifero, la conservazione dei pomodori avviene in modo differente. Purtroppo, se è vero che la refrigerazione prolunga la conservazione, comunque ne modifica il sapore e la consistenza.

In ogni caso sarà necessario cercare di mantenere intatto il picciolo. In questo modo i pomodori conserveranno il più possibile le loro caratteristiche organolettiche. Eliminiamo, però, le foglie o altri rametti attaccati al picciolo principale. Cerchiamo di tenere i pomodori nella parte più bassa del frigorifero e riposti in una cesta che li lasci traspirare.

Molti utilizzano la tecnica del nastro di carta. Questa consiste nell’applicare un piccolo pezzo di nastro di carta a chiusura del picciolo. Questa tecnica è consigliabile solo con i pomodori più grandi e funziona molto bene con cuore di bue e costoluti.