Che si chiamino fuseaux, leggins o skinny, i pantaloni aderenti non passano mai di moda. Sono uno dei capi che assolutamente non deve mancare in qualsiasi armadio. A seconda degli abbinamenti si trasformano da tenuta elegante a tenuta sportiva in un attimo. Non occupano tanto posto in valigia e sono fra gli indumenti più comodi in assoluto.

Hanno tuttavia bisogno di certe attenzioni durante il lavaggio. Per questo motivo ecco tutti i segreti per lavare i leggins ed i pantaloni aderenti senza rovinarli.

I materiali

Per rendere i tessuti aderenti al corpo si utilizzano materiali che non tollerano temperature superiori ai 30 gradi. Quando infatti vengono a contatto con il calore le fibre elastiche tendono a cedere. Dunque pantaloni e leggins si trasformerebbero in capi sbrindellati e senza forma. Quindi che sia a mano o in lavatrice è fondamentale utilizzare l’acqua fredda.

Pochi sanno che i batteri molto facilmente si intrappolano in questo tipo di tessuti. Le fibre sintetiche di cui sono composti infatti andrebbero lavate dopo ogni utilizzo. In particolar modo questo vale se indossati per un giorno intero o se sono intrisi di sudore dopo un’attività ginnica. Quando sono umidi non vanno mai lasciati in un luogo chiuso. Ad esempio se adoperati in palestra meglio scuoterli e lasciarli all’aria per qualche tempo prima di riporli nel borsone. Se si decide di utilizzarli per più di una volta senza lavarli, sarà bene asciugarli totalmente all’aria aperta, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.

Lavaggio e asciugatura

L’ideale è non lavarli con altri capi di abbigliamento di fibre naturali. Tanto a mano quanto in lavatrice meglio usare poco detersivo. Se si opta per la seconda opzione adoperiamo sempre il programma delicato. Anche per la centrifuga è bene impostarne una a bassi giri.

Due cose da non fare mai

Infine vi sono due cose che non dobbiamo mai fare per non rovinare per sempre i nostri leggins.

Dunque dimentichiamoci l’ammorbidente, Questo non farebbe altro che rimanere incastrato nei tessuti rendendoli duri e stopposi al tatto. Inoltre mai adoperare l’asciugatrice per questi tessuti.

Dunque ecco tutti i segreti per lavare i leggins ed i pantaloni aderenti senza rovinarli.

