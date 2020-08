Il corpo è una macchina perfetta. Ogni sua parte, infatti, è come un ingranaggio. Funzionano tutti in funzione degli altri. Ma, per dare il massimo, il nostro corpo ha anche bisogno di un aiuto da parte nostra. È necessario, infatti, prendersi cura del proprio organismo. Solo in questo modo possiamo preservare la nostra salute. Dunque, noi di ProiezionidiBorsa, riteniamo fondamentali alcune nozioni base. Questi piccoli consigli vi aiuteranno a mantenere il vostro organismo in salute. Dunque, ecco tutti i segreti per disintossicare il corpo in soli 9 giorni.

Perché è importante?

La risposta è molto semplice. Purificare il corpo porterà innumerevoli benefici al nostro organismo. Ogni giorno, infatti, siamo esposti a migliaia di tossine. Alcune di queste provengono soprattutto dal cibo che mangiamo. Altre, invece, sono causate dall’inquinamento ambientale e da cattive abitudini. Assorbire queste tossine, potrebbe avere delle conseguenze spiacevoli per la nostra salute. Per questo motivo vi stiamo proponendo questo articolo. In questo modo saprete esattamente cosa fare!

Ecco tutti i segreti per disintossicarci in soli 9 giorni

Il primo consiglio che vi diamo è quello di riposare. Dormire a sufficienza è fondamentale. Così come lo è includere vitamine e proteine nella propria dieta ogni giorno. Inoltre, bevete sempre molta acqua. L’idratazione è necessaria per la purificazione del nostro organismo. E, se non riuscite con l’acqua, provate con dei frullati fatti in casa. Vi aiuteranno ad assimilare liquidi e zuccheri buoni!

Inoltre, le fibre saranno le vostre migliori amiche. Sarà loro compito purificare l’intestino. Quindi cereali integrali, avena e crusca sempre in dispensa! Inoltre, abbondate con le verdure. Qualsiasi tipo sarà perfetto. Evitate invece glutine, latticini, zuccheri e grano. Per questo genere di alimentazione non sono assolutamente indicati!

Ecco tutti i segreti per disintossicare il corpo in soli 9 giorni. Sperimentate con gli alimenti che vi abbiamo consigliato. Non immaginerete mai quante combinazioni gustose potreste creare!