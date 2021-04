Il pompelmo è una pianta da frutto che viene coltivata prevalentemente nelle zone a clima mite. Per questo motivo, se vogliamo coltivare questa pianta senza difficoltà possiamo farlo in vaso. In questo modo potremo proteggerla nei periodi più freddi. Ecco tutti i segreti per coltivare in vaso questo agrume poco conosciuto: scopriamolo insieme.

Il pompelmo

Il pompelmo è una pianta perenne che nasce dall’ibridazione naturale tra il pomelo e l’arancio dolce. Questa pianta possiede foglie lunghe di forma lanceolata e di colore verde intenso. Proprio grazie a questa sua natura ibrida, i suoi fiori sono simili a quelli dell’arancio e degli agrumi in generale. Questi fiori sono riuniti in grappoli e sono di colore bianco. I suoi frutti sono i pompelmi, delle grandi bacche dotate di buccia liscia di colore giallo-arancio. E infine, i pompelmi possiedono dei semi che sono di colore beige. Dopo aver illustrato le sue caratteristiche, ecco tutti i segreti per coltivare in vaso questo agrume poco conosciuto.

Coltivare il pompelmo in vaso

Per prima cosa, dobbiamo procurarci un grande vaso per permettere al nostro pompelmo di crescere adeguatamente. Il terreno perfetto per coltivare il pompelmo è di tipo sciolto e ricco di sostanza organica. È importante però fornirgli un drenaggio adeguato e quindi aggiungere al vaso del substrato composto da ghiaia e sabbia. A questo punto, dobbiamo preoccuparci di trovare il luogo migliore in cui far stare la nostra pianta.

Il pompelmo patisce le correnti d’aria ed è quindi necessario proteggerla quanto più possibile dal vento. Come tutti gli agrumi, ama i luoghi soleggiati e teme il freddo e le gelate: proprio per questo motivo d’inverno va protetta. Per annaffiare il pompelmo dobbiamo usare acqua povera di cloro per non rovinare foglie e frutti. Generalmente, essa vive bene con le annaffiature dovute alle piogge, ma in periodi di forte siccità consigliamo di bagnarla. Infine, il concime: la Redazione consiglia di usare un concime idrosolubile completo durante tutta la fase dello sviluppo vegetativo.

Come proteggerla

Consigliamo di piantare il pompelmo in vaso perché esso teme i freddi, le gelate e i forti venti. Nei periodi più freddi, infatti consigliamo di coprire la nostra pianta con tessuto non tessuto. Questa protezione si mette attorno alla pianta coprendone anche il vaso. Tale materiale permette di far passare l’acqua e quindi di mantenere idratata la pianta ma, al tempo stesso, la protegge dal freddo.

