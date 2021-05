I piselli, originari dall’Asia Centrale, sono il legume più consumato nel nostro paese. Sono i re indiscussi della primavera perché portano i loro frutti in modo precoce e in grande quantità. Ogni baccello, infatti, se la pianta cresce in modo regolare, può contenere fra i sette e i dieci frutti. Se oggi consumiamo i piselli freschi, molto in voga in questo momento, lo dobbiamo essenzialmente agli olandesi. In precedenza, infatti, i piselli come altri legumi (fagioli, ceci, lenticchie) veniva consumato secco e raccolto solo nel momento in cui erano fisiologicamente maturi. In pratica si raccoglievano i piselli sono quando potevano essere sgranati.

Consumare i piselli freschi apporta notevoli benefici al nostro organismo: sono facilmente digeribili, leggeri, poco calorici. Sono ricchi di fibre, di vitamine del gruppo B, ma anche di zuccheri e proteine. E il modo migliore per assicurarsi un approvvigionamento costante di piselli è coltivarli in modo autonomo. Nessun timore: questo tipo di coltivazione è molto semplice e necessita di poche cure, quindi è perfetta anche per i neofiti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ecco tutti i segreti per coltivare facilmente i piselli nel proprio orto e ottenere un raccolto super abbondante anche per i principianti

Partiamo dalla semina. La profondità in cui si pianta il seme è fondamentale per una buona riuscita: quella ideale è di 3 cm. I semi piantati troppo in profondità potrebbero, infatti, spuntare con molto ritardo rispetto ai tempi normali. Naturalmente bisogna prestare attenzione ai semi che devono essere integri e senza muffe.

La temperatura

I piselli germogliano con temperature superiori ai 5°. La temperatura ottimale è di 18°, tant’è che i piselli germogliano in una sola settimana. Il periodo migliore è in autunno al Sud e a fine febbraio al nord. Ma il periodo più indicato resta marzo.

No al semenzaio

I piselli sono tra le poche piante che non vanno seminate in semenzaio: il trapianto, infatti, ne potrebbe inficiare la vita stessa.

La raccolta

L’unico modo per verificare se procedere alla raccolta è aprire un baccello: i semi (ovvero i piselli) devono essere formati, di sapore dolce e di consistenza compatta. La raccolta deve avvenire gradualmente: si inizia circa 15 giorni dopo la fioritura e si procede a giorni alterni.

Ecco tutti i segreti per coltivare facilmente i piselli nel proprio orto e ottenere un raccolto super abbondante anche per i principianti.

Approfondimento

La pianta grassa, fioritissima e spettacolare, che non secca mai, perfetta anche per i principianti.