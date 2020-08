Le gambe gonfie sono un problema molto comune. Si tratta di un fastidio che colpisce la maggioranza della popolazione. Il gonfiore agli arti inferiori, inoltre, causa un forte senso di pesantezza. Solitamente si tratta di un problema legato alla circolazione o al drenaggio dei liquidi. Se quindi siete soliti condurre uno stile di vita con abitudini troppo sedentarie e poco salutari, questo è l’articolo che fa per voi. Il team di ProiezionidiBorsa ha infatti dei consigli utili per combattere questo problema. Ecco tutti i rimedi naturali contro gambe gonfie e pesanti.

I pediluvi saranno la vostra salvezza

L’acqua, con un problema del genere, è fondamentale. Per prima cosa è necessario berne in giuste quantità. L’idratazione è infatti fondamentale per eliminare il gonfiore delle gambe. Ma non è sufficiente berla. Dovrete anche utilizzarla per prendervi cura del vostro corpo. Concentratevi sull’acqua fredda in questo caso. Pediluvi e docce veloci aiuteranno a stimolare la circolazione, eliminando il senso di pesantezza che sentite!

Quando fate il pediluvio, aggiungete delle erbe rinfrescanti all’acqua. Lavanda, timo e rosmarino saranno le migliori!

Occhio a cosa mangiate

La scelta dei cibi gioca un ruolo fondamentale in questo caso. Cercate di evitare cibi troppo salati. Il gonfiore alle gambe potrebbe infatti essere causato dalla ritenzione idrica! Inoltre, scegliete alimenti che possano aiutare la vostra circolazione. Fragole, mirtilli e ribes saranno i vostri alleati numero uno. Cercate poi di prendere l’abitudine di bere delle tisane. Scegliete quelle naturali che vi aiutino a depurare l’organismo. E, se non riuscite a berle con il caldo, aggiungetele all’acqua che bevete durante la giornata. Non crederete mai a tutti i loro benefici!

State attenti al movimento

Le gambe gonfie e pesanti sono dovute anche a chi trascorre molte ore seduto o troppe in piedi. Per alleviare questo problema, accentuato dal caldo, prendete del tempo per voi stessi. Camminate per almeno 20 minuti al giorno. Se avete troppo caldo, aspettate la sera. Sotto il chiarore della luna, sarà anche più piacevole passeggiare e rilassarsi. In questo modo allevierete facilmente ogni fastidio!

Provate gli impacchi d’aceto

L’aceto, come in tante altre occasioni, può darci una grande mano. Provate a usarlo in un impacco. Diluite dell’aceto in dieci bicchieri d’acqua. Ora, immergete dei teli di cotone nel liquido e avvolgeteli intorno alle caviglie. Attenzione però a non stringere troppo! Fate questi impacchi ogni sera e lasciate in posa per una ventina di minuti. Le vostre caviglie non saranno mai state così sgonfie!

Dunque, ecco tutti i rimedi naturali contro gambe gonfie e pesanti. Li conoscevate già?