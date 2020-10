A chi non è mai capitato di combinare pasticci con il bucato? Almeno una volta nella vita ci sarà capitato di vedere una camicia bianca diventare rosa, o un maglioncino di lana taglia L diventare minuscolo. Non ce n’è da farsene una colpa: capita anche a chi è più esperto. Una cosa però è certa: non bisogna disperare! Infatti, a molti dei classici errori da bucato c’è soluzione! Ecco tutti i rimedi agli errori da bucato.

Nel caso in cui un capo avesse sbiancato, macchiando tutto il bucato, è importante agire il prima possibile, prima che si asciughino! Il motivo è semplice: dobbiamo evitare che il colore si fissi in modo permanente. Il consiglio è quello di pulire la lavatrice con un panno umido per assicurarsi di aver eliminato tutte le tracce di colore e poi di far ripartire il lavaggio alla massima temperatura (escludendo ovviamente il capo che ha sbiancato). È importante che per questo lavaggio si faccia a meno dell’ammorbidente e si utilizzi solo il detersivo per panni e (volendo) il bicarbonato. Nel caso in cui questo secondo lavaggio non sia stato sufficiente, possiamo effettuarne anche un terzo. Infine, mi raccomando, stendete i panni al sole, così da sfruttarne l’effetto sbiancante.

Ovviamente, sarebbe sempre meglio agire preventivamente! Esistono degli acchiappa colore che possono rivelarsi molto utili nel prevenire questo tipo di situazioni.

Come recuperare un capo di lana infeltrito

Se avete un capo di lana infeltrito a cui porre rimedio, una tecnica utile potrebbe rivelarsi lasciarlo ammollo in acqua e ammoniaca, o in acqua e latte tiepido, per circa un’ora. Una volta trascorsa l’ora di attesa, si può procedere al risciacquo in lavatrice. Consigliamo di aggiungere al lavaggio anche una tazzina da caffè piena di aceto bianco, del balsamo per capelli (1 cucchiaino) e dell’ammorbidente (1 cucchiaino). Mi raccomando, ricorda di non impostare la centrifuga! Le fibre del tessuto devono distendersi!

