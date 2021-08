Dopo una lunga giornata al mare, è normale sentire che il corpo richieda cura. I capelli sono crespi, la pelle un po’ secca, l’abbronzatura si confonde col rossore. Per questo è necessario conoscere per filo e per segno cosa fare una volta a casa. Ecco tutti i passaggi della beauty routine perfetta di ritorno da una giornata al mare.

Cosa portare in valigia per la beauty routine post mare

È fondamentale portare solo lo stretto indispensabile, in modo da non sovraccaricare pelle e capelli di prodotti rischiando di ottenere un effetto tutt’altro che benefico. Inoltre, bisogna cercare di usare prodotti quanto più possibile naturali, per non intossicarsi con sostanze chimiche. Queste, infatti, promettono i miracoli, ma a lungo andare hanno effetti deleteri.

Per quanto riguarda la pelle, la prima cosa da fare dopo una giornata di mare è un’esfoliazione leggera, preferibilmente con uno scrub fatto in casa. Per chi ha tempo, l’ideale è poi una maschera all’argilla purificante. Fondamentale idratare la pelle, quindi via libera a prodotti a base di ingredienti emollienti come burri e oli. Infine, la cosa perfetta è applicare una crema doposole, così da fissare l’abbronzatura e non spelarsi il giorno dopo.

Per quanto riguarda i capelli, al mare fa benissimo applicare degli oli, soprattutto sulle punte. Sono perfetti quelli di cocco o di argan, o ancora meglio i mix di oli per dare alla chioma tutti i nutrienti di cui necessita. Bisogna poi utilizzare normalmente shampoo e balsamo. Assolutamente da evitare phon e piastre, perché i capelli risentono già di tutto il calore accumulato durante il giorno e rischiano di rovinarsi.

Per un tocco di freschezza in più, l’ideale è una spruzzata di acqua profumata. Quest’ultima è preferibile rispetto ai profumi, perché più leggera per la pelle.